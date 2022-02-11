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Путин обсудил с Совбезом отношения России и стран СНГ

Президент назвал эту тему одной из ключевых и приоритетных.

11 февраля, 12:08
<p>Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности и обсудил с постоянными членами СБ отношения Москвы со странами СНГ, назвав эту тему одной из приоритетных.

"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых", — отметил он.

Итоги саммита в Санкт-Петербурге: Что лидеры стран СНГ обсуждали на закрытой части мероприятия и о чём договорились

Итоги саммита в Санкт-Петербурге: Что лидеры стран СНГ обсуждали на закрытой части мероприятия и о чём договорились

А ранее президент России заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом. Он отметил также углубление интеграции по очень многим направлениям.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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