Путин обсудил с Совбезом отношения России и стран СНГ
Президент назвал эту тему одной из ключевых и приоритетных.
Фото © ТАСС / Алексей Никольский / Пресс-служба президента РФ
Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности и обсудил с постоянными членами СБ отношения Москвы со странами СНГ, назвав эту тему одной из приоритетных.
"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых", — отметил он.
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А ранее президент России заявил, что создание Содружества Независимых Государств (СНГ) 30 лет назад было оправданным шагом. Он отметил также углубление интеграции по очень многим направлениям.
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