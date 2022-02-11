Путин обсудил с Совбезом отношения России и стран СНГ

Президент России Владимир Путин провёл заседание Совета безопасности и обсудил с постоянными членами СБ отношения Москвы со странами СНГ, назвав эту тему одной из приоритетных.

"Одно из приоритетных направлений нашей внешней политики — это отношения со странами СНГ, на постсоветском пространстве. Мы сегодня обсудим как раз эту тему. Ещё раз хочу подчеркнуть, что она, безусловно, является для нас одной из ключевых", — отметил он.