Кукарекающего тиктокера в полицейской форме задержали в Белгороде
Мужчина признал свою вину и извинился перед правоохранителями, отметив, что у него не было никакого злого умысла.
Кадр из видео © T.me / "МВД Медиа"
Задержанный рассказывает о своих роликах в "Тиктоке". Видео © psycho_6 / "МВД Медиа"
В Белгороде задержали 34-летнего мужчину, который выкладывал в "Тиктоке" видео в полицейской форме. На одном из таких роликов лжеправоохранитель кукарекал на камеру. В отношении задержанного возбуждено административное дело по статье "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".
Как сообщает "МВД Медиа", мужчина купил форму сотрудника полиции в специализированном магазине. Он уверяет, что никакого злого умысла при этом у него не было. Эта одежда нужна была только для съёмок развлекательного контента.
"Если кто это принял близко к сердцу, хотел извиниться. Не было злого умысла. Это было в шутку", — сказал тиктокер.
Ранее Лайф писал о том, как героя мема из "Тиктока" Алексея Щетинина арестовали по делу об убийстве. Он подозревается также в серии краж, разбое, причинении огнестрельных ранений сотрудникам полиции. Задержали блогера в одной из саун Краснодара. СК показал кадры допроса злоумышленника. Герой мема "Будем пить пиво" находился в розыске с октября 2021 года.
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