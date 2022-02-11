Кукарекающего тиктокера в полицейской форме задержали в Белгороде

Задержанный рассказывает о своих роликах в "Тиктоке". Видео © psycho_6 / "МВД Медиа"

В Белгороде задержали 34-летнего мужчину, который выкладывал в "Тиктоке" видео в полицейской форме. На одном из таких роликов лжеправоохранитель кукарекал на камеру. В отношении задержанного возбуждено административное дело по статье "Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов".

Как сообщает "МВД Медиа", мужчина купил форму сотрудника полиции в специализированном магазине. Он уверяет, что никакого злого умысла при этом у него не было. Эта одежда нужна была только для съёмок развлекательного контента.