Медведев заявил, что власти РФ на местах плохо владеют информацией о потоках мигрантов
По его словам, они "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам".
Дмитрий Медведев. Фото © Kremlin.ru
Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев возмутился тем, что муниципальные и региональные власти России часто не владеют информацией о миграционных потоках на их территориях. Об этом он заявил на совещании по дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в стране.
"Проблема власти — это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это всё не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются, или какие-то другие структуры федеральные, или как минимум региональные, и от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами", — сказал Медведев.
По его словам, местные власти "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам". Причём он отметил, что это касается не только муниципальных, но и региональных властей, которые, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания.
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Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по вопросам миграции. Возглавит её заместитель председателя Совета безопасности России, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.
А до этого прокурор Москвы Денис Попов выступил за геномную регистрацию всех мигрантов. Он привёл в пример иностранца, осуждённого в России три раза под разными фамилиями. Формально он не считался рецидивистом и каждый раз получал минимальный срок. С инициативой ввести геномную регистрацию также выступал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В ноябре прошлого года он предложил прописать все формы миграции, порядок учёта мигрантов, а также определить все виды контроля таких людей, включая геномную регистрацию.
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