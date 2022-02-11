Медведев заявил, что власти РФ на местах плохо владеют информацией о потоках мигрантов

Заместитель председателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев возмутился тем, что муниципальные и региональные власти России часто не владеют информацией о миграционных потоках на их территориях. Об этом он заявил на совещании по дополнительным мерам по интеграции и адаптации мигрантов в стране.

"Проблема власти — это то, что администрации муниципалитетов часто не владеют информацией о миграционных потоках на своей территории, типа это всё не наша задача, это пусть правоохранительные органы занимаются, или какие-то другие структуры федеральные, или как минимум региональные, и от задач просто устраняются, не взаимодействуют с органами внутренних дел и контролирующими структурами", — сказал Медведев.

По его словам, местные власти "не знают настроений внутри диаспор, не имеют контактов с их лидерами, потому что это зачастую не очень приятное дело, недостаточное внимание уделяют всем этим вопросам". Причём он отметил, что это касается не только муниципальных, но и региональных властей, которые, к сожалению, в этом смысле тоже не являются образцом для подражания.

Ранее Лайф рассказывал, что Путин подписал указ о создании комиссии Совбеза по вопросам миграции. Возглавит её заместитель председателя Совета безопасности России, в настоящее время этот пост занимает Дмитрий Медведев.