"Надо бороться за своих": В Госдуме назвали "заготовкой" ситуацию с допингом фигуристки Валиевой

"Я думаю, что это заготовка. После Европы у неё было всё отрицательно, и сейчас она приехала — всё отрицательно. А тут вдруг. Думаю, это всё заготовка. Почему только сейчас появилось? Почему не появилось на Европе? До Олимпиады? Прежде чем поехать, есть допинг-контроль. Мы что, будем отправлять человека, если бы у него был положительный тест? Нет конечно", — заявила Баталова.