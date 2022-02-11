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"Надо бороться за своих": В Госдуме назвали "заготовкой" ситуацию с допингом фигуристки Валиевой

Ранее одна из проб спортсменки показала положительный результат, а взята она была в декабре прошлого года.

11 февраля, 12:26
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Камила Валиева. Фото © ФФКР

Ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой больше напоминает "заготовку" и вызывает массу вопросов. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы РФ Рима Баталова.

"Я думаю, что это заготовка. После Европы у неё было всё отрицательно, и сейчас она приехала всё отрицательно. А тут вдруг. Думаю, это всё заготовка. Почему только сейчас появилось? Почему не появилось на Европе? До Олимпиады? Прежде чем поехать, есть допинг-контроль. Мы что, будем отправлять человека, если бы у него был положительный тест? Нет конечно", — заявила Баталова.

Она также заметила, что у 15-летней спортсменки не может быть никакого употребления допинга, а в WADA и МОК просто выбрали самую сильную российскую спортсменку для атаки на РФ.

"Тут только надо поддерживать и бороться за своих. За каждого спортсмена! Если не мы, то кто? Они прекрасно знают, что пьедестал будет за девочками", — добавила Баталова.

Препарат нашли, но есть вопросы: Что известно о скандале с допингом фигуристки Камилы Валиевой

Препарат нашли, но есть вопросы: Что известно о скандале с допингом фигуристки Камилы Валиевой

Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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