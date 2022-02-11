"Надо бороться за своих": В Госдуме назвали "заготовкой" ситуацию с допингом фигуристки Валиевой

Ранее одна из проб спортсменки показала положительный результат. Взята она была в декабре прошлого года.

Ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой больше напоминает "заготовку" и вызывает массу вопросов. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы РФ Рима Баталова.

"Я думаю, что это заготовка. После Европы у неё было всё отрицательно, и сейчас она приехала — всё отрицательно. А тут вдруг. Думаю, это всё заготовка. Почему только сейчас появилось? Почему не появилось на Европе? До Олимпиады? Прежде чем поехать, есть допинг-контроль. Мы что, будем отправлять человека, если бы у него был положительный тест? Нет конечно", — заявила Баталова.

Она также заметила, что у 15-летней спортсменки не может быть никакого употребления допинга, а в WADA и МОК просто выбрали самую сильную российскую спортсменку для атаки на РФ.