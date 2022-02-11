"Надо бороться за своих": В Госдуме назвали "заготовкой" ситуацию с допингом фигуристки Валиевой
Ранее одна из проб спортсменки показала положительный результат. Взята она была в декабре прошлого года.
Ситуация с допинг-тестом фигуристки Камилы Валиевой больше напоминает "заготовку" и вызывает массу вопросов. Об этом Лайфу заявила депутат Госдумы РФ Рима Баталова.
"Я думаю, что это заготовка. После Европы у неё было всё отрицательно, и сейчас она приехала — всё отрицательно. А тут вдруг. Думаю, это всё заготовка. Почему только сейчас появилось? Почему не появилось на Европе? До Олимпиады? Прежде чем поехать, есть допинг-контроль. Мы что, будем отправлять человека, если бы у него был положительный тест? Нет конечно", — заявила Баталова.
Она также заметила, что у 15-летней спортсменки не может быть никакого употребления допинга, а в WADA и МОК просто выбрали самую сильную российскую спортсменку для атаки на РФ.
"Тут только надо поддерживать и бороться за своих. За каждого спортсмена! Если не мы, то кто? Они прекрасно знают, что пьедестал будет за девочками", — добавила Баталова.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
Камила Валиева. Фото © ФФКР