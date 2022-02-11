Российские учёные назвали причину отказа органов при ковиде

Сотрудник НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев рассказал о причинах полиорганной недостаточности при коронавирусе. Проводя исследование, учёный и его коллеги обратили внимание на ферментативный состав сыворотки крови.

"У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии. В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния CoViD-19 на органы. Сравнив данные, мы не обнаружили связи", — сообщил он "Газете.ru".

Абдуллаев дополнил, что в органах с признаками поражения отсутствовала РНК SARS-CoV-2. Из этого следует, что клетки страдали не от наличия в них вируса, а в результате возникшей гипоксии из-за нарушения их кровоснабжения.

В числе других возможных причин полиорганной недостаточности — цитокиновый шторм, повреждение эндотелиальных клеток и воспаление сосудов, сепсис и нарушение системы регуляции кровяного давления.