Российские учёные назвали причину отказа органов при ковиде
По итогам исследования, в органах с признаками поражения отсутствовала РНК SARS-CoV-2.
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Сотрудник НМИЦ гематологии Адхамжон Абдуллаев рассказал о причинах полиорганной недостаточности при коронавирусе. Проводя исследование, учёный и его коллеги обратили внимание на ферментативный состав сыворотки крови.
"У здорового человека этот состав относительно постоянный, при заболевании уровень ферментов значительно повышается, и это говорит о патологии. В нашем исследовании мы планировали использовать их в качестве маркера влияния CoViD-19 на органы. Сравнив данные, мы не обнаружили связи", — сообщил он "Газете.ru".
Абдуллаев дополнил, что в органах с признаками поражения отсутствовала РНК SARS-CoV-2. Из этого следует, что клетки страдали не от наличия в них вируса, а в результате возникшей гипоксии из-за нарушения их кровоснабжения.
В числе других возможных причин полиорганной недостаточности — цитокиновый шторм, повреждение эндотелиальных клеток и воспаление сосудов, сепсис и нарушение системы регуляции кровяного давления.
Ранее Минздрав РФ разрешил Институту Пастера провести испытания кожного теста на иммунитет к ковиду. В исследовании примет участие 460 добровольцев в возрасте от 18 лет, завершится оно в апреле 2022 года. Испытания пройдут на базе Северо-Западного научного центра гигиены и общественного здоровья.
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