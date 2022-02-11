"Она была не просто женой режиссёра": Актриса Ирина Розанова поделилась воспоминаниями о Евгении Брик
Артистки вместе участвовали в работе над фильмом "Одесса", который снял супруг Брик Валерий Тодоровский.
Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik
Народная артистка России Ирина Розанова шокирована известием о смерти своей коллеги Евгении Брик. В беседе с Лайфом Розанова рассказала, что актриса была очень умной и талантливой девушкой.
"Женька была человеческим человеком. И все абсолютно искренне говорят, что она была солнечным человеком, красавицей, это даже не обсуждается. Она всегда была очень человеческой девочкой. Мы все в шоке, мы все созваниваемся, все плачем. Для нас это тоже было большой неожиданностью", — поделилась собеседница Лайфа.
Розанова рассказала, что Брик "была не просто женой режиссёра в пошлом понимании", она всегда поддерживала своего супруга Валерия Тодоровского.
"Она не была в этом плане звездой, она не звездила, что была женой Валеры. Она была умной девочкой прежде всего, ко всем её талантам", — добавила Розанова.
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Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.
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