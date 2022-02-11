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"Она была не просто женой режиссёра": Актриса Ирина Розанова поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

Артистки вместе участвовали в работе над фильмом "Одесса", который снял супруг Брик Валерий Тодоровский.

11 февраля, 12:41
<p>Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CQlGa4ALeVN/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">evgeniabrik</a></p>

Актриса Евгения Брик. Фото © Instagram / evgeniabrik

Народная артистка России Ирина Розанова шокирована известием о смерти своей коллеги Евгении Брик. В беседе с Лайфом Розанова рассказала, что актриса была очень умной и талантливой девушкой.

"Женька была человеческим человеком. И все абсолютно искренне говорят, что она была солнечным человеком, красавицей, это даже не обсуждается. Она всегда была очень человеческой девочкой. Мы все в шоке, мы все созваниваемся, все плачем. Для нас это тоже было большой неожиданностью", поделилась собеседница Лайфа.

Розанова рассказала, что Брик "была не просто женой режиссёра в пошлом понимании", она всегда поддерживала своего супруга Валерия Тодоровского.

"Она не была в этом плане звездой, она не звездила, что была женой Валеры. Она была умной девочкой прежде всего, ко всем её талантам", добавила Розанова.

"Излучала невероятный свет": Актёр Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть Евгении Брик

"Излучала невероятный свет": Актёр Анатолий Белый назвал ужасным и чудовищным горем смерть Евгении Брик

Евгения Брик известна ролями в картинах "Оттепель", "Стиляги", "Географ глобус пропил", "Ёлки 1914" и многих других. О её смерти стало известно 11 февраля. Как рассказала журналистка Катерина Гордеева, артистка не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Однако позже СМИ сообщили, что Брик боролась с онкологическим заболеванием. Ей было всего 40 лет.

Авторы
Оксана Попова
Оксана Попова
Кристина Шайдуллина
Кристина Шайдуллина

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