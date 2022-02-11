"Она была не просто женой режиссёра": Актриса Ирина Розанова поделилась воспоминаниями о Евгении Брик

Народная артистка России Ирина Розанова шокирована известием о смерти своей коллеги Евгении Брик. В беседе с Лайфом Розанова рассказала, что актриса была очень умной и талантливой девушкой.

"Женька была человеческим человеком. И все абсолютно искренне говорят, что она была солнечным человеком, красавицей, это даже не обсуждается. Она всегда была очень человеческой девочкой. Мы все в шоке, мы все созваниваемся, все плачем. Для нас это тоже было большой неожиданностью", — поделилась собеседница Лайфа.

Розанова рассказала, что Брик "была не просто женой режиссёра в пошлом понимании", она всегда поддерживала своего супруга Валерия Тодоровского.

"Она не была в этом плане звездой, она не звездила, что была женой Валеры. Она была умной девочкой прежде всего, ко всем её талантам", — добавила Розанова.