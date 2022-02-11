Эрдоган сдал отрицательный тест на ковид через пять дней после заражения
В большей степени это произошло благодаря своевременной вакцинации, полагает турецкий лидер.
Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые выступил перед журналистами после заболевания коронавирусом и заявил, что сдал отрицательный тест на ковид уже через четыре-пять дней после заражения.
"После 4–5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными. В большей степени это произошло благодаря вакцине", — поделился хорошей новостью Эрдоган.
Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений. При этом ранее стало известно, что в республике возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося Эрдогана. Один из подозреваемых уже задержан.
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