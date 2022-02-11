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Эрдоган сдал отрицательный тест на ковид через пять дней после заражения

В большей степени это произошло благодаря своевременной вакцинации, полагает турецкий лидер.

11 февраля, 12:39
<p>Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/344704883576/photos/pb.100044551864456.-2207520000../10158912697198577/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Recep Tayyip Erdoğan</a></p>

Президент Турции Тайип Эрдоган. Фото © Facebook / Recep Tayyip Erdoğan

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган впервые выступил перед журналистами после заболевания коронавирусом и заявил, что сдал отрицательный тест на ковид уже через четыре-пять дней после заражения.

"После 4–5 дней болезни мои ПЦР-тесты стали отрицательными. В большей степени это произошло благодаря вакцине", — поделился хорошей новостью Эрдоган.

Лайф напоминает, что Эрдоган вместе с супругой заразились "омикроном" после поездки к лидеру Украины Владимиру Зеленскому. После появления первых симптомов глава турецкого государства решил сдать тест, который оказался положительным. В турецком Минздраве уточнили, что состояние здоровья президента и первой леди не вызывает опасений. При этом ранее стало известно, что в республике возбудили дело из-за оскорблений в адрес заразившегося Эрдогана. Один из подозреваемых уже задержан.

Глава Минобороны Турции Акар заразился ковидом после поездки на Украину с Эрдоганом

Глава Минобороны Турции Акар заразился ковидом после поездки на Украину с Эрдоганом

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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