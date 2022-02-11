Заметные последствия: Как резкое повышение ключевой ставки повлияет на рубль, проценты по вкладам и кредитам Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 100 базисных пунктов. Теперь она составляет 9,5% годовых. Это серьёзный шаг. Какое значение решение ЦБ имеет для валюты и банковских продуктов? 11 февраля, 11:55 Здание Центробанка РФ. Фото © ТАСС / Андрей Любимов

Как повышение ключевой ставки отразится на курсе рубля

Причин сомневаться в жёсткости ЦБ не было. Ожидания повышения ставки сразу на 100 базисных пунктов подтвердились. Инфляция бушует, а факторы, к ней приводящие, по-прежнему актуальны: денежная масса растёт, а темп восстановления промышленности недостаточный. В том числе и за счёт сохраняющегося дефицита на рынке труда из-за ограничений пандемии. Так прокомментировал решение Центробанка эксперт "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.

Размер ключевой ставки влияет на курс рубля. Когда она снижается, запросы от заёмщиков на получение кредитов растут, банкам не хватает своих ресурсов и они занимают деньги у Центробанка, растёт спрос на валюту. В результате на рынке появляется дополнительная масса рублей, увеличивается спрос на товары, уровень инфляции повышается. Когда ставка повышается, то происходит всё наоборот: кредитование со стороны Банка России коммерческих банков становится дороже, растут ставки по выпускаемым ОФЗ, происходит приток иностранного капитала в российские активы, увеличивается количество конверсионных операций. Соответственно, повышается спрос на рубли. Количество рублёвой массы уменьшается, что укрепляет российскую валюту. Об этом рассказал преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами Валерий Корнейчук.

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

— Но стоит отметить, что сегодняшнее повышение ключевой ставки не повлияет на курс российской валюты, поскольку оно уже заложено в курсе рубля. Мы ожидаем курс рубля в феврале в диапазоне 75–76 рублей за доллар. Если, конечно, не будет шоковых геополитических новостей, — добавил Валерий Корнейчук.

Михаил Зельцер считает, что ужесточение финансовой политики ЦБ априори оказывает поддержку рублю. Пока регулятор не возьмёт паузу, фактор нормализации денежно-кредитной политики будет противостоять негативным драйверам ценообразования нацвалюты — санкционным угрозам и циклу мировых ЦБ. В сегодняшних реалиях роста волатильности бирж и геополитической турбулентности рубль может надолго укрепиться в диапазоне 74,5–77,3 за доллар и 85–88 за евро.

При этом аналитик отметил, что для облигаций курс ЦБ в общем негативен, поскольку рост ставок означает падение цен длинных ОФЗ. Но сейчас уровни бумаг уже отразили шаг регулятора. На длительную перспективу шанс восстановления гособлигаций видится выше вероятности дальнейшего значительного снижения котировок.

— Для акций влияние цикла ЦБ уже считается по большей мере отыгранным. Котировки акций настолько низки из-за санкционных угроз западных стран, что инвесторы будут скорее ориентироваться на волатильность мировых рынков. При этом наблюдаемая двузначная дивидендная доходность крупнейших компаний способна поддерживать перспективную инвестиционную привлекательность отечественных бумаг, — рассказал Михаил Зельцер.

На сколько подорожают кредиты

Повышение ключевой ставки Центробанком — это закономерная реакция на инфляцию и рост цен. Увеличение ключевой ставки повысит издержки банков на привлечение средств. Соответственно, клиентам, планировавшим оформить кредиты, следует учитывать, что стоимость таких продуктов в ближайшее время возрастёт в пределах 1–2,5%. Такой прогноз дал руководитель аудиторско-консалтинговой группы АИП Сергей Елин.

По мнению Валерия Корнейчука, ставки по кредитам для физических лиц составят от 7 до 11% в зависимости от срока получения ссуды, вида кредита, кредитной истории заёмщика, залога либо поручительства. Процентная ставка кредита возможна ниже ключевой ставки в том случае, если деньги будут выдаваться из собственных резервов банка. Ставки кредитовая юридических лиц, как правило, выше, чем физических. Они составят от 12 до 15% в зависимости от срока, объёмов, залогов кредитования, аффилированности заёмщика к кредитной организации.

Работа отделения Сбербанка. Фото © ТАСС / Александр Демьянчук

— Кредитные ставки возрастут. Но чем выше ставка, тем больше вероятность снижения спроса на ресурсы. Чего, в принципе, и добивается регулятор. Но и для корпораций здесь есть риск роста долговой нагрузки, — считает Михаил Зельцер.

На сколько вырастут проценты по вкладам

Сергей Елин отметил, что уже произошёл перелом в тренде вложения накоплений. В связи с низкой ставкой по депозитам вклады населения в банках практически не росли на протяжении последних двух лет.

— Теперь же мы видим рост депозитной базы у всех ведущих кредитных организаций, увеличение ставок может достигнуть 2%. Учитывая политику Центробанка, направленную на борьбу с инфляцией, и планомерное повышение ключевой ставки (сегодня ЦБ повысил её в восьмой раз, и это не предел), наиболее выгодным вариантом хранения денег в текущих условиях являются краткосрочные вклады. Они дают возможность быстро реагировать на изменения конъюнктуры в этом сегменте, а значит, предотвратить потери накоплений от инфляции, — добавил Сергей Елин.

Валерий Корнейчук считает, что в связи с установлением нового размера ключевой ставки средняя ставка по вкладам сроком до одного года может увеличиться до 9,5% годовых, по вкладам более одного года — до 11% годовых (в зависимости от срока размещения денег).

— Широкий шаг ЦБ должен сдержать потребительскую активность, пока промышленность сталкивается с перебоями. Проценты по вкладам в ближайший квартал продолжат подъём. Максимальная ставка по топ-10 банков способна уйти выше 8,5% (7,8% на конец января), — считает Михаил Зельцер.

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