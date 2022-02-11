"Ходи и оборачивайся": Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"

Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян рассказал об угрозах, которые поступали ему от фанатов столичного "Спартака".

"В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", — заявил Захарян в интервью "Спорт-Экспрессу".