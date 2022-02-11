"Ходи и оборачивайся": Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"
Произошло это после потасовки в матче двух столичных команд в рамках РПЛ.
Арсен Захарян. Фото © ФК "Динамо" Москва
Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян рассказал об угрозах, которые поступали ему от фанатов столичного "Спартака".
"В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", — заявил Захарян в интервью "Спорт-Экспрессу".
Ранее Захарян рассказал, что старается не форсировать тему своего перехода в европейский клуб из "Динамо".
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