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"Ходи и оборачивайся": Захарян рассказал об угрозах от фанатов "Спартака"

Произошло это после потасовки в матче двух столичных команд в рамках РПЛ.

11 февраля, 12:50

Арсен Захарян. Фото © ФК "Динамо" Москва

Полузащитник "Динамо" и сборной России Арсен Захарян рассказал об угрозах, которые поступали ему от фанатов столичного "Спартака".

"В игре со "Спартаком" я сфолил, началась какая-то непонятная стычка. После этого болельщики соперника писали: "Куда ты лезешь, молодой. Ходи и оборачивайся", — заявил Захарян в интервью "Спорт-Экспрессу".

"Дай бог, получится": Футболист Захарян заявил, что не форсирует возможный переезд в Европу

"Дай бог, получится": Футболист Захарян заявил, что не форсирует возможный переезд в Европу

Ранее Захарян рассказал, что старается не форсировать тему своего перехода в европейский клуб из "Динамо".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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