Сборная России по шорт-треку вышла в финал мужской эстафеты на Олимпиаде-2022

Российские шорт-трекисты вышли в финал мужской эстафеты на 5000 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине.

В составе нашей команды выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. В полуфинале наша команда опередила перед самым финишем команду Нидерландов, завоевав путёвку в финал.