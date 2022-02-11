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Сборная России по шорт-треку вышла в финал мужской эстафеты на Олимпиаде-2022

Примечательно, что наша команда сумела пробиться в решающий заезд буквально-таки на финише.

11 февраля, 12:53

Шорт-трек. Мужчины. Павел Ситников (Россия) и Стивен Дюбуа (Канада) (справа налево) во время соревнований. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Российские шорт-трекисты вышли в финал мужской эстафеты на 5000 метров в рамках Олимпийских игр в Пекине.

В составе нашей команды выступали Семён Елистратов, Константин Ивлиев, Павел Ситников и Денис Айрапетян. В полуфинале наша команда опередила перед самым финишем команду Нидерландов, завоевав путёвку в финал.

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Добавим, что соперниками нашей команды станут сборные Канады, Италии, Южной Кореи и Китая.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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