Подавший иск к Деду Морозу юрист решил стать волшебником и сменил имя на Гарри Поттера

Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, который хотел взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб, по совету президента РФ проанализировал своё поведение и пришёл к выводу, что нужно быть лучше и совершать больше добрых дел. Мирзоев решил, что творить чудеса нужно под соответствующим именем. Поэтому теперь его официально зовут Гарри Сергеевич Поттер.