Подавший иск к Деду Морозу юрист решил стать волшебником и сменил имя на Гарри Поттера
Девятого февраля в рубашке, пиджаке и галстуке новоиспечённый "маг" получил свой новый паспорт в петербургском ГУ МВД.
Паспорт Гарри Поттера. Фото © LIFE
Юрист из Санкт-Петербурга Игорь Мирзоев, который хотел взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб, по совету президента РФ проанализировал своё поведение и пришёл к выводу, что нужно быть лучше и совершать больше добрых дел. Мирзоев решил, что творить чудеса нужно под соответствующим именем. Поэтому теперь его официально зовут Гарри Сергеевич Поттер.
9 февраля в рубашке, пиджаке и галстуке новоиспечённый Гарри забрал свой новый паспорт из петербургского ГУ МВД. Лайфу стало известно, что 14 февраля ему предстоит явиться в Куйбышевский районный суд по иску коллеги Эльнары Троицкой, которая требует признать злоупотреблением правом подачу Мирзоевым иска к Деду Морозу. Кто победит в этом противостоянии, неизвестно, однако важно помнить, что "добро всегда побеждает зло!"
Напомним, Мирзоев перед Новым годом обратился в суд, чтобы взыскать с Деда Мороза неполученные подарки и моральный ущерб. Он отметил, что в своё время не получал презентов в ожидании новогоднего чуда от того, кто, по сути, безвозмездно должен исполнять все заветные желания. Президент России Владимир Путин встал на защиту Деда Мороза. Глава государства напомнил, что новогодний волшебник исполняет желания только хороших мальчиков и девочек. Позже юрист отказался от иска и решил сам одаривать россиян в Новый год.
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