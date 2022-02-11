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Регион
Опубликовано 11 февраля 2022, 13:10
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Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин госпитализирован в тяжёлом состоянии

Геннадий Юхтин. Фото на обложке © ТАСС / Фадеичев Сергей

Геннадий Юхтин. Фото на обложке © ТАСС / Фадеичев Сергей

Точный диагноз Геннадия Юхтина не называется, так же как и больница, в которую он доставлен.

Народный артист России Геннадий Юхтин, сыгравший в "Неуловимых мстителях" и "Весне на Заречной улице", госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом РИА "Новости" сообщили в ближайшем окружении звезды советского кино.

"Он в больнице, в тяжёлом состоянии, так что он не может говорить", — рассказал собеседник агентства. При этом диагноз 89-летнего Юхтина пока не раскрывается.

Геннадий Юхтин сыграл в таких популярных фильмах, как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других. Всего на счету талантливого актёра более 50 киноролей. Звание народного артиста РФ он получил в 1994 году.

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Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.

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Татьяна Миссуми
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