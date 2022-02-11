Актёр из "Неуловимых мстителей" Юхтин госпитализирован в тяжёлом состоянии

Точный диагноз Геннадия Юхтина не называется, так же как и больница, в которую он доставлен.

Народный артист России Геннадий Юхтин, сыгравший в "Неуловимых мстителях" и "Весне на Заречной улице", госпитализирован в тяжёлом состоянии. Об этом РИА "Новости" сообщили в ближайшем окружении звезды советского кино.

"Он в больнице, в тяжёлом состоянии, так что он не может говорить", — рассказал собеседник агентства. При этом диагноз 89-летнего Юхтина пока не раскрывается.

Геннадий Юхтин сыграл в таких популярных фильмах, как "Чужая родня", "Весна на Заречной улице", "Неуловимые мстители", "Братья Карамазовы" и других. Всего на счету талантливого актёра более 50 киноролей. Звание народного артиста РФ он получил в 1994 году.