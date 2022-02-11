Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро Украине в качестве помощи

Страны – члены Евросоюза поддержали решение о том, чтобы предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.

"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в 1,2 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

После того как решение утвердит Европарламент, деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро. Как уточняется, средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.