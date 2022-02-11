Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро Украине в качестве помощи
После утверждения Европарламентом деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро. Средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.
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Страны – члены Евросоюза поддержали решение о том, чтобы предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.
"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в 1,2 миллиарда евро", — говорится в сообщении.
После того как решение утвердит Европарламент, деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро. Как уточняется, средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.
Ранее сообщалось, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 миллиардов евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.
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