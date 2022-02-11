НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Совет ЕС одобрил выделение 1,2 млрд евро Украине в качестве помощи

После утверждения Европарламентом деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро. Средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.

11 февраля, 13:13
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Страны – члены Евросоюза поддержали решение о том, чтобы предоставить Украине новый пакет макрофинансовой помощи в 1,2 миллиарда евро. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространённом в Брюсселе.

"Послы ЕС сегодня одобрили предложение Еврокомиссии предоставить дополнительную макрофинансовую помощь Украине размером в 1,2 миллиарда евро", — говорится в сообщении.

После того как решение утвердит Европарламент, деньги будут переведены Киеву двумя траншами по 600 миллионов евро. Как уточняется, средства будут выделены в виде долгосрочных кредитов на льготных условиях.

Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую помощь НАТО

Столтенберг пообещал Зеленскому политическую и практическую помощь НАТО

Ранее сообщалось, что Евросоюз с 2014 года предоставил Украине беспрецедентный объём помощи в 17 миллиардов евро и намерен продолжать помогать Киеву, в том числе в укреплении ВС.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1