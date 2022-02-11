В Свердловской области школьники вернутся к очному обучению 17 февраля

Ученики первых – восьмых классов школ в Свердловской области, переведённые на дистант из-за ковида, смогут вернуться к очному обучению с 17 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.

"Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики первых – восьмых классов смогут выйти на учёбу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант", — отметил руководитель региона.

На дистанционке останутся ученики государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам и колледжам также рекомендовано пока не переводить учащихся на очное обучение. Куйвашев отметил, что решение по этим учебным заведениям будет принято, если возвращение школьников за парты не приведёт к взрывному росту заболеваемости ковидом.