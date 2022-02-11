В Свердловской области школьники вернутся к очному обучению 17 февраля
Решение принято из-за того, что региону удалось выйти на плато по ковиду. Согласно прогнозу, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться.
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Ученики первых – восьмых классов школ в Свердловской области, переведённые на дистант из-за ковида, смогут вернуться к очному обучению с 17 февраля. Об этом сообщил губернатор региона Евгений Куйвашев на своей официальной странице в Instagram.
"Уже завтра все дети смогут вернуться на занятия в кружки и секции, в том числе в спортивные. А с 17 февраля ученики первых – восьмых классов смогут выйти на учёбу в школы. По словам специалистов, нам удалось выйти на плато, в ближайшие недели заболеваемость начнёт постепенно снижаться, поэтому для школ мы можем отменить дистант", — отметил руководитель региона.
На дистанционке останутся ученики государственных колледжей. Муниципальным и частным техникумам и колледжам также рекомендовано пока не переводить учащихся на очное обучение. Куйвашев отметил, что решение по этим учебным заведениям будет принято, если возвращение школьников за парты не приведёт к взрывному росту заболеваемости ковидом.
Напомним, в России за прошедшие сутки госпитализировали 19 281 пациента с ковидом. При этом количество выздоровевших увеличилось по сравнению с 10 февраля. За последние 24 часа из больниц выписали 112 236 человек. Ранее Лайф писал о том, что глава ДНКОМ Андрей Исаев спрогнозировал резкий спад заболеваемости коронавирусом. Эксперт считает, что Россия на прошлой неделе вышла на пик текущей волны ковида. По словам Исаева, опыт Европы показывает, что спад будет стремительным.
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