Генштаб Франции опубликовал запись переговоров с российским фрегатом
Как отмечается, моряки обменялись профессиональной информацией о передвижениях кораблей.
Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" © Twitter / Armée française – Opérations militaires
Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" © Twitter / Armée française – Opérations militaires
Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" в ходе морских манёвров. Уточняется, что это был профессиональный обмен информацией ради обеспечения безопасности движения судов.
"После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении. Никаких деталей о тактических манёврах Генштаб не привёл.
Ранее Лайф писал, что отряд из шести больших десантных кораблей Северного и Балтийского флотов прибыл в Севастополь, завершив переход вокруг Европы. Это "Королёв", "Минск", "Калининград", "Пётр Моргунов", "Георгий Победоносец" и "Оленегорский горняк".
Лента новостей
Шойгу заявил, что ключевые требования России по безопасности остались без ответа
сегодня в 16:02
Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском
сегодня в 15:59
Роберт Паттинсон рассказал, почему держал палочку в "Гарри Поттере" как пистолет
сегодня в 15:44
Комментариев: 0