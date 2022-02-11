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Генштаб Франции опубликовал запись переговоров с российским фрегатом

Как отмечается, моряки обменялись профессиональной информацией о передвижениях кораблей.

11 февраля, 16:11

Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" © Twitter / Armée françaiseOpérations militaires

Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" © Twitter / Armée françaiseOpérations militaires

Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" в ходе морских манёвров. Уточняется, что это был профессиональный обмен информацией ради обеспечения безопасности движения судов.

"После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении. Никаких деталей о тактических манёврах Генштаб не привёл.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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