Генштаб Франции опубликовал запись переговоров с российским фрегатом

Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" © Twitter / Armée française – Opérations militaires

Генштаб Франции опубликовал в "Твиттере" запись радиообмена своей военно-морской группы с российским военным фрегатом класса "Адмирал Григорович" в ходе морских манёвров. Уточняется, что это был профессиональный обмен информацией ради обеспечения безопасности движения судов.

"После того как французская авианосная ударная группа присоединилась к операции Chammal, фрегат Forbin установил связь с российским фрегатом класса "Адмирал Григорович", — говорится в сообщении. Никаких деталей о тактических манёврах Генштаб не привёл.