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Вооружены и опасны: 7 боевых кораблей ВМФ России, которых побаиваются в США

В списке самых опасных кораблей ВМФ России есть как хорошо знакомая американцам техника, так и парочка вооружённых до зубов "новичков".

8 февраля, 21:40
<p>Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

ВМФ России вышел на масштабные учения от Охотского до Чёрного и Средиземного морей. Американские и европейские аналитики пишут, что такой ударный кулак не только может заблокировать флот США у Чёрного и Балтийского морей без помощи авиации и другой поддержки, но и способен действовать в других регионах мира.

Корабли ВМФ России

Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Фото © Wikipedia

Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Фото © Wikipedia

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" — точная копия флагмана Черноморского флота крейсера "Москва". Боевой корабль находится в составе флота уже 36 лет, и за это время ракетный крейсер дальней морской и океанской зоны пережил несколько волн обновления. С 2011 по 2016 год "Устинов" находился на ремонте и модернизации. На корабле установили современное гидроакустическое оборудование, а модернизированные жаропрочные стартовые ускорители позволили увеличить дальность пуска крылатых ракет "Вулкан" до одной тысячи километров. На борту корабля находится 16 таких ракет, а также комплекс ПВО С-300Ф "Форт".

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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

"Адмирал Трибуц". Фото © Wikipedia

"Адмирал Трибуц". Фото © Wikipedia

БПК "Адмирал Трибуц" — одногодок "Маршала Устинова" по службе на флоте. Большой противолодочный корабль проекта 1155 несёт службу на Тихоокеанском флоте России и считается одним из самых вооружённых кораблей ВМФ. Уже из названия становится понятно, что главная задача таких кораблей — охота за подлодками противника, для которой их оснащают особым оружием. Главный калибр корабля — восемь пусковых контейнеров "Раструб", которые обычно заряжаются "летающими торпедами" 85РУ. Особенность этого оружия — способность уничтожать большие надводные корабли и подводные лодки. Для погружения на глубину ракета делает небольшой крюк по воздуху, пролетая несколько километров, а затем падает в воду в поисках цели.

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Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © Минобороны России

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © Минобороны России

Многоцелевой корабль для охоты на корабли противника "на дальних подступах" — головной корабль проекта 22350. Четыре корабля этого проекта уже приняты в состав флота, а к 2025 году ВМФ России должен получить ещё четыре таких же. Океанский фрегат входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота и считается одним из самых боеспособных кораблей на флоте. В пусковых контейнерах "Горшкова" спрятано 16 ракет "Калибр-НК", однако их в перспективе можно будет заменить на гиперзвуковое оружие. В январе 2020 года с борта фрегата был проведён запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Дальность пуска составила 450 километров. Чтобы поразить условную цель, ракете потребовалось всего четыре с половиной минуты.

Корвет "Сообразительный"

Корвет "Сообразительный" в Финском заливе, Кронштадт. Фото © Wikipedia

Корвет "Сообразительный" в Финском заливе, Кронштадт. Фото © Wikipedia

Это первый серийный корвет проекта 20380. Он входит в состав Балтийского флота ВМФ России и считается универсальным боевым кораблём, приспособленным для любых действий на море. Помимо противолодочного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы он оснащён крылатыми ракетами "Уран" и торпедами "Пакет-НК". Общее количество ракет и торпед на борту составляет 16 единиц. С января 2019 года "Сообразительный" выполняет роль "встречающего": он регулярно сопровождает в нейтральных водах американские боевые эсминцы УРО (с управляемым ракетным оружием) типа "Арли Бёрк". Также первый корвет проекта 20380 — рекордсмен по дальности походов. В 2017 году вместе с другими кораблями он завершил боевое патрулирование протяжённостью 35 тысяч морских миль.

885

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". Фото © Wikipedia

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". Фото © Wikipedia

К июню 2022 года вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М") — К-571 "Красноярск", которую достраивают на "Севмаше" — выйдет на заводские ходовые испытания в Белое море. Её ближайший "родственник" — АПЛ "Казань" — считается одним из самых современных кораблей на флоте. Как отметил глава ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, второй корабль проекта, находящийся в составе Северного флота, стал самым малошумным в ВМФ России. "Казань" существенно отличается даже от первого корабля проекта 885 — атомной подлодки "Северодвинск" — по радиоэлектронному и ракетному вооружению. "Казань" построена по модернизированному проекту 885М. Известно, что её боевые возможности относительно первой подлодки этого проекта увеличены на 35–40%. Основным оружием этих подлодок считается комплекс "Оникс" — на борту "Казани" может находиться 32 такие ракеты или "Калибр-ПЛ" с боекомплектом в 40 ракет. Опционально подлодки 885 можно дооснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Главные по "цирконам"

Корабль "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Zuma / Igor Russak

Корабль "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Zuma / Igor Russak

В ближайшее время ВМФ России ожидает крупное пополнение: после длительного ремонта и модернизации военные получат "одноклассника" корабля "Пётр Великий" — тяжёлый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан". Его построили ещё в 1987 году, однако на флоте уникальный корабль прослужил всего 10 лет. В 2013 году его включили в программу "боевого переоснащения перспективными видами вооружения", и уникальный тяжёлый крейсер, сравнимый по боевым возможностям с небольшим флотом, простоял в доках почти столько же, сколько служил на флоте. После ввода в строй "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ударным кораблём в мире — с ним, по мнению большинства зарубежных аналитиков, не смогут сравниться ни эсминцы типа "Арли Бёрк", ни атомные крейсеры "Тикондерога" ВМС США. Вооружение тяжёлого крейсера "Пётр Великий" — 20 противокорабельных ракет с дальностью пуска около 500 километров. Габариты ракет "Циркон" и новые пусковые контейнеры на крейсере "Адмирал Нахимов" позволят почти вдвое увеличить боекомплект. Официальная дальность комплекса не раскрывается, однако, по мнению ряда экспертов, она может "превысить 800 километров".

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Фрегаты 22350

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350. Фото © Wikipedia

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350. Фото © Wikipedia

Боевые корабли проекта 22350 считаются одними из самых хорошо вооружённых на флоте. Эти многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением для ближней, дальней морской и океанской зоны создавались как универсальное средство для борьбы с любыми целями практически в любой точке Мирового океана. Отличительная особенность корабля — повышенная мореходность и небольшой экипаж. Корабль может двигаться и выполнять задачи при волнении моря до пяти баллов, а для его функционирования требуется не более 170 человек. Помимо артиллерии и противолодочного вооружения на борту размещаются ракеты "Калибр-НК" — в пусковых контейнерах четырёх первых фрегатов 22350 находится по 16 таких ракет, начиная с пятого корабля боекомплект будет увеличен вдвое. Помимо дозвуковых ракет фрегаты 22350 получат и гиперзвуковые ракеты "Циркон", размещать которые на борту, как утверждают военные аналитики, можно "без значительных доработок".

Шторм в "Океане любви": Почему российский "Лошарик" подозревают в краже секретного кабеля НАТО со дна моря

Шторм в "Океане любви": Почему российский "Лошарик" подозревают в краже секретного кабеля НАТО со дна моря

https://static.life.ru/publications/2022/2/8/1025755361492.815.jpg

Какие корабли ВМС США могут выставить против российских?

Авторы
Сергей Андреев
Сергей Андреев

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