Вооружены и опасны: 7 боевых кораблей ВМФ России, которых побаиваются в США В списке самых опасных кораблей ВМФ России есть как хорошо знакомая американцам техника, так и парочка вооружённых до зубов "новичков". 8 февраля, 21:40 Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

ВМФ России вышел на масштабные учения от Охотского до Чёрного и Средиземного морей. Американские и европейские аналитики пишут, что такой ударный кулак не только может заблокировать флот США у Чёрного и Балтийского морей без помощи авиации и другой поддержки, но и способен действовать в других регионах мира.

Корабли ВМФ России

Ракетный крейсер "Маршал Устинов". Фото © Wikipedia

Ракетный крейсер "Маршал Устинов" — точная копия флагмана Черноморского флота крейсера "Москва". Боевой корабль находится в составе флота уже 36 лет, и за это время ракетный крейсер дальней морской и океанской зоны пережил несколько волн обновления. С 2011 по 2016 год "Устинов" находился на ремонте и модернизации. На корабле установили современное гидроакустическое оборудование, а модернизированные жаропрочные стартовые ускорители позволили увеличить дальность пуска крылатых ракет "Вулкан" до одной тысячи километров. На борту корабля находится 16 таких ракет, а также комплекс ПВО С-300Ф "Форт".

Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

"Адмирал Трибуц". Фото © Wikipedia

БПК "Адмирал Трибуц" — одногодок "Маршала Устинова" по службе на флоте. Большой противолодочный корабль проекта 1155 несёт службу на Тихоокеанском флоте России и считается одним из самых вооружённых кораблей ВМФ. Уже из названия становится понятно, что главная задача таких кораблей — охота за подлодками противника, для которой их оснащают особым оружием. Главный калибр корабля — восемь пусковых контейнеров "Раструб", которые обычно заряжаются "летающими торпедами" 85РУ. Особенность этого оружия — способность уничтожать большие надводные корабли и подводные лодки. Для погружения на глубину ракета делает небольшой крюк по воздуху, пролетая несколько километров, а затем падает в воду в поисках цели.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков"

Фрегат "Адмирал Горшков". Фото © Минобороны России

Многоцелевой корабль для охоты на корабли противника "на дальних подступах" — головной корабль проекта 22350. Четыре корабля этого проекта уже приняты в состав флота, а к 2025 году ВМФ России должен получить ещё четыре таких же. Океанский фрегат входит в состав 43-й дивизии ракетных кораблей Северного флота и считается одним из самых боеспособных кораблей на флоте. В пусковых контейнерах "Горшкова" спрятано 16 ракет "Калибр-НК", однако их в перспективе можно будет заменить на гиперзвуковое оружие. В январе 2020 года с борта фрегата был проведён запуск гиперзвуковой ракеты "Циркон". Дальность пуска составила 450 километров. Чтобы поразить условную цель, ракете потребовалось всего четыре с половиной минуты.

Корвет "Сообразительный"

Корвет "Сообразительный" в Финском заливе, Кронштадт. Фото © Wikipedia

Это первый серийный корвет проекта 20380. Он входит в состав Балтийского флота ВМФ России и считается универсальным боевым кораблём, приспособленным для любых действий на море. Помимо противолодочного вооружения и средств радиоэлектронной борьбы он оснащён крылатыми ракетами "Уран" и торпедами "Пакет-НК". Общее количество ракет и торпед на борту составляет 16 единиц. С января 2019 года "Сообразительный" выполняет роль "встречающего": он регулярно сопровождает в нейтральных водах американские боевые эсминцы УРО (с управляемым ракетным оружием) типа "Арли Бёрк". Также первый корвет проекта 20380 — рекордсмен по дальности походов. В 2017 году вместе с другими кораблями он завершил боевое патрулирование протяжённостью 35 тысяч морских миль.

885

АПЛ "Северодвинск" проекта 885 "Ясень". Фото © Wikipedia

К июню 2022 года вторая серийная многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М ("Ясень-М") — К-571 "Красноярск", которую достраивают на "Севмаше" — выйдет на заводские ходовые испытания в Белое море. Её ближайший "родственник" — АПЛ "Казань" — считается одним из самых современных кораблей на флоте. Как отметил глава ПО "Севмаш" Михаил Будниченко, второй корабль проекта, находящийся в составе Северного флота, стал самым малошумным в ВМФ России. "Казань" существенно отличается даже от первого корабля проекта 885 — атомной подлодки "Северодвинск" — по радиоэлектронному и ракетному вооружению. "Казань" построена по модернизированному проекту 885М. Известно, что её боевые возможности относительно первой подлодки этого проекта увеличены на 35–40%. Основным оружием этих подлодок считается комплекс "Оникс" — на борту "Казани" может находиться 32 такие ракеты или "Калибр-ПЛ" с боекомплектом в 40 ракет. Опционально подлодки 885 можно дооснастить гиперзвуковыми ракетами "Циркон".

Главные по "цирконам"

Корабль "Пётр Великий". Фото © ТАСС / Zuma / Igor Russak

В ближайшее время ВМФ России ожидает крупное пополнение: после длительного ремонта и модернизации военные получат "одноклассника" корабля "Пётр Великий" — тяжёлый атомный крейсер "Адмирал Нахимов" проекта 1144 "Орлан". Его построили ещё в 1987 году, однако на флоте уникальный корабль прослужил всего 10 лет. В 2013 году его включили в программу "боевого переоснащения перспективными видами вооружения", и уникальный тяжёлый крейсер, сравнимый по боевым возможностям с небольшим флотом, простоял в доках почти столько же, сколько служил на флоте. После ввода в строй "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ударным кораблём в мире — с ним, по мнению большинства зарубежных аналитиков, не смогут сравниться ни эсминцы типа "Арли Бёрк", ни атомные крейсеры "Тикондерога" ВМС США. Вооружение тяжёлого крейсера "Пётр Великий" — 20 противокорабельных ракет с дальностью пуска около 500 километров. Габариты ракет "Циркон" и новые пусковые контейнеры на крейсере "Адмирал Нахимов" позволят почти вдвое увеличить боекомплект. Официальная дальность комплекса не раскрывается, однако, по мнению ряда экспертов, она может "превысить 800 километров".

Фрегаты 22350

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" проекта 22350. Фото © Wikipedia

Боевые корабли проекта 22350 считаются одними из самых хорошо вооружённых на флоте. Эти многоцелевые фрегаты 1-го ранга с управляемым ракетным вооружением для ближней, дальней морской и океанской зоны создавались как универсальное средство для борьбы с любыми целями практически в любой точке Мирового океана. Отличительная особенность корабля — повышенная мореходность и небольшой экипаж. Корабль может двигаться и выполнять задачи при волнении моря до пяти баллов, а для его функционирования требуется не более 170 человек. Помимо артиллерии и противолодочного вооружения на борту размещаются ракеты "Калибр-НК" — в пусковых контейнерах четырёх первых фрегатов 22350 находится по 16 таких ракет, начиная с пятого корабля боекомплект будет увеличен вдвое. Помимо дозвуковых ракет фрегаты 22350 получат и гиперзвуковые ракеты "Циркон", размещать которые на борту, как утверждают военные аналитики, можно "без значительных доработок".

Какие корабли ВМС США могут выставить против российских? Эсминцы "Арли Бёрк" Фрегаты "Оливер Хазард Перри" Авианосцы типа "Джеральд Форд" Ракетные крейсеры "Тикондерога"

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