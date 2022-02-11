Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском

Пояснения 14-летней девушки, заказавшей убийство своей семьи. Видео © СК по Омской области

Появилось видео следственного эксперимента с рассказом 14-летней девушки из Омской области, которая заказала убийство своей семьи. На кадрах школьница подробно описывает свои действия в ночь кровавой расправы.

Она рассказывает, как её молодой человек, подозреваемый в убийстве её семьи, пришёл с ножом к ней в дом, где в это время находились отчим, мать, брат и сестра-инвалид. Парень спросил девушку, готова ли она, и показал ей нож, который спрятал в рукав. Подросток подробно описала, где она находилась во время убийства.

"Он у меня спросил: "Ты готова?" — Я промолчала. Он сказал: "Ты будешь смотреть на это?" — сказала школьница, уточнив, что ответила ему, что будет сидеть в комнате. По её словам, сам процесс она не видела, однако всё слышала.