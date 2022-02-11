Вылила кровь и сбежала: Появилось видео следственного эксперимента с девочкой, заказавшей убийство семьи под Омском
По словам подростка, сам процесс резни она не видела, однако слышала звуки нападения на отчима и преследующего его парня.
Кадр из видео © СУ по Омской области
Пояснения 14-летней девушки, заказавшей убийство своей семьи. Видео © СК по Омской области
Появилось видео следственного эксперимента с рассказом 14-летней девушки из Омской области, которая заказала убийство своей семьи. На кадрах школьница подробно описывает свои действия в ночь кровавой расправы.
Она рассказывает, как её молодой человек, подозреваемый в убийстве её семьи, пришёл с ножом к ней в дом, где в это время находились отчим, мать, брат и сестра-инвалид. Парень спросил девушку, готова ли она, и показал ей нож, который спрятал в рукав. Подросток подробно описала, где она находилась во время убийства.
"Он у меня спросил: "Ты готова?" — Я промолчала. Он сказал: "Ты будешь смотреть на это?" — сказала школьница, уточнив, что ответила ему, что будет сидеть в комнате. По её словам, сам процесс она не видела, однако всё слышала.
Чуть позднее, заявила школьница, она услышала звуки нападения. После на кухню, где она сидела с братом, пришёл её парень с кровью на руках. Он попытался отмыть руки в стоявшей на столе чаше, а она за ним вылила кровь. Затем, по её словам, она выбежала с братом на улицу к соседям, а когда вернулась, увидела в коридоре тела матери и сестры. Девочка сказала, что была в шоке от увиденного, а сестра вообще не должна была быть убитой, уточнила подросток.
Напомним, убийство троих членов семьи произошло под Омском в ночь с 21 на 22 января. В селе Юрьевка Павлоградского района были обнаружены тела 38-летнего мужчины, его 35-летней супруги и их 10-летней дочери с ножевыми ранениями. СК показывал видео с места убийства. Как стало известно Лайфу, к жестокой расправе могли быть причастны выжившая 14-летняя дочь и её 17-летний молодой человек. Позже эту версию подтвердил СК. На допросе девочка призналась, что не любила отчима за то, что он её избивал.
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