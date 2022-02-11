Бизнесмен из Северска обвинил местного "крёстного отца" в обстреле и поджоге Bentley

Бизнесмен Андрей Гусев обвиняет местного авторитета в стрельбе и поджоге своих авто © SHOT

В Томской области бизнесмен из Северска считает, что его втянули в криминальные разборки. Андрей Гусев рассказал SHOT, что его подозревают в поджоге дорогой иномарки местного авторитета. Однако, по словам мужчины, он к этому не причастен, а всё как раз наоборот, этот самый "авторитет" давно ему угрожает.

Несколько лет назад Гусев создал успешный бизнес на майнинге биткоинов. По его утверждению, большой доход привлёк местного "крёстного отца" и "хозяина города" Константина Муковникова. Криминальный авторитет якобы предложил свои услуги по крышеванию, но Гусев отказался.

Тогда Муковников начал мстить, пояснил бизнесмен. У Гусева в 2016 году сгорели Audi Q7 и Bentley, затем в дом к его родителям закинули бутылку с горючей смесью, а в 2019 году в бизнесмена стреляли. Кадры с ранениями мужчина опубликовал в Сети. Полиция тогда не нашла виновных. Теперь же, когда у Муковникова тоже сгорел автомобиль, под подозрением оказался Гусев. Однако бизнесмен намерен доказать свою невиновность и привлечь к ответственности своего обидчика за прошлые преступления.