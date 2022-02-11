Кулеба: Киев дал Москве 48 часов на передачу данных о численности военных на границе
В ином случае Незалежная обратится к другим странам – участникам Венского документа "относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой Россия должна будет предоставить разъяснение".
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Фото © ТАСС / VALENTYN OGIRENKO
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обратилась к России с официальным запросом, в котором просит предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения о "военной деятельности" в приграничных с Незалежной районах, а также в Крыму. Об этом он написал в своём твиттере, отметив, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.
"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в РФ с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму", — написал министр.
Он также отметил, что для ответа у России есть 48 часов. В противном случае "Украина обратится к РФ и другим государствам – участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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