Кулеба: Киев дал Москве 48 часов на передачу данных о численности военных на границе

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что страна обратилась к России с официальным запросом, в котором просит предоставить в течение 48 часов детальные разъяснения о "военной деятельности" в приграничных с Незалежной районах, а также в Крыму. Об этом он написал в своём твиттере, отметив, что Киев применил механизм уменьшения опасности согласно Венскому документу.

"Мы официально применили механизм уменьшения опасности, согласно разделу III Венского документа, и обратились в РФ с запросом предоставить детальные разъяснения о военной деятельности в районах, прилегающих к территории Украины, и во временно оккупированном Крыму", — написал министр.

Он также отметил, что для ответа у России есть 48 часов. В противном случае "Украина обратится к РФ и другим государствам – участникам Венского документа относительно созыва чрезвычайной встречи, на которой РФ должна будет предоставить разъяснение".