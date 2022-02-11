Русские и американские подростки устроили "ожесточённую войну" в TikTok

Нагнетание напряжённости вокруг Украины дошло и до "Тиктока". Там американские и русские подростки устроили "войну", доказывая друг другу, чья страна круче. На данный момент по тренду опубликовано уже более 15 тысяч роликов.

"Американские подростки запустили тренд, где говорили: высадите меня в России с айс-кофе, музычкой в наушниках, и она станет 51-м штатом США. Ну и, конечно, не в лучшем ключе высказывались о России, подростках, власти и всех, кто тут проживает", — объяснила блогер под ником Крути Землю.

Русские тиктокеры встали на защиту родины. Они заявили соперникам, что те не смогут выжить в РФ при минус тридцати градусах. Кроме того, по словам блогеров, если им дать медведя и контурные карты, то "в России появятся 50 новых регионов". Подростки часто упрекают заокеанских оппонентов в том, что они не знают географию, и обещают подарить им карты и учебники, чтобы те смогли отличить Россию от Украины.

Часто в русскоязычных роликах появляются резкие высказывания лидера ЛДПР Владимира Жириновского про США и их политиков, а также выступления сатирика Михаила Задорнова. Кроме того, тиктокеры смеются над тем, что подростки, которые обычно любят ругать свою страну, массово становятся на её защиту. Американцы пытаются соревноваться со своими "врагами" в остроумии. В роликах они перечисляют различные экзотические предметы из повседневной жизни, которые помогут им захватить Россию после "высадки".