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Житель Нижнего Тагила пытался сжечь бывшую жену на глазах у детей

Пара вместе ехала в машине, но в какой-то момент поссорилась на почве ревности, после чего у мужчины сорвало крышу.

11 февраля, 15:13
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Нижнем Тагиле взбешённый мужчина поджёг машину с бывшей женой, которая в это время находилась внутри авто. Всё это произошло на глазах у их детей. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По данным следствия, всё произошло 15 января, когда 29-летний житель Нижнего Тагила ехал в авто вместе с экс-супругой и двумя детьми пяти и девяти лет. В какой-то момент взрослые начали ссориться, и ревнивый неадекват попросил бывшую остановить у магазина. После он вывел из машины детей и начал угрожать женщине. Прямо на глазах у детей мужчина облил переднее сиденье и коврик моторным маслом и поджёг. Он запугивал несчастную, говоря, что расправится с ней, держал дверь и не давал ей выйти из авто.

Известно, что ранее он уже дважды уголовно привлекался за угрозы убить бывшую жену, однако супруги мирились и дела прекращались. В этот раз женщина "заняла принципиальную позицию о необходимости привлечения бывшего супруга к уголовной ответственности". Теперь неадеквату грозит срок до двух лет.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Ленобласти мужчина избил до смерти жену в её день рождения. В тот вечер супружеская пара находилась в состоянии алкогольного опьянения, причиной трагической ссоры стала ревность.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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