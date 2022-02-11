Пенсионеры в Москве смогут бесплатно посетить выставку к 60-летию Виктора Цоя 14 февраля
Чтобы попасть на экспозицию, нужно оформить билет "Мы хотим танцевать" на любой из сеансов в День святого Валентина на сайте https://tsoyhero.com/.
14 февраля пенсионерам представляется возможность бесплатно побывать на выставке "Виктор Цой. Путь героя", которая проходит в московском Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж". Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе.
"14 февраля, как и в любые другие дни, мы будем рады видеть на выставке всех влюблённых, возлюбленных, любящих разделённо и безраздельно и вообще всех. Но в этот день мы решили обратить внимание на известный всем факт — любви все возрасты покорны — и дарим нашим гостям, достигшим пенсионного возраста, настоящий праздник", — рассказали организаторы выставки.
Чтобы попасть на экспозицию, нужно оформить билет "Мы хотим танцевать" на любой из сеансов 14 февраля на сайте https://tsoyhero.com/. При входе потребуется предъявить пенсионное удостоверение. Поскольку количество билетов на выставке ограничено в связи с антиковидными мерами, организаторы рекомендуют оформить билет заранее.
Выставка-байопик к 60-летию Цоя работает в ЦВЗ с января. Она занимает 11 залов и охватывает все сферы жизни легендарного артиста, позволяя проследить его путь от кочегара до кумира миллионов. Каждому посетителю на входе будет выдаваться специальное индивидуальное аудиооборудование.
Ранее Лайф публиковал результаты опроса, согласно которому больше половины москвичей (а это 60%) признались, что им нравится творчество Виктора Цоя и они иногда слушают его музыку. А около 13% респондентов постоянно включают песни звезды русского рока. Цой по популярности обогнал даже Шопена и Высоцкого, но, правда, уступил Чайковскому.
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