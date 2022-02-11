Пенсионеры в Москве смогут бесплатно посетить выставку к 60-летию Виктора Цоя 14 февраля

14 февраля пенсионерам представляется возможность бесплатно побывать на выставке "Виктор Цой. Путь героя", которая проходит в московском Центральном выставочном зале (ЦВЗ) "Манеж". Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа пресс-релизе.

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"14 февраля, как и в любые другие дни, мы будем рады видеть на выставке всех влюблённых, возлюбленных, любящих разделённо и безраздельно и вообще всех. Но в этот день мы решили обратить внимание на известный всем факт — любви все возрасты покорны — и дарим нашим гостям, достигшим пенсионного возраста, настоящий праздник", — рассказали организаторы выставки.

Чтобы попасть на экспозицию, нужно оформить билет "Мы хотим танцевать" на любой из сеансов 14 февраля на сайте https://tsoyhero.com/. При входе потребуется предъявить пенсионное удостоверение. Поскольку количество билетов на выставке ограничено в связи с антиковидными мерами, организаторы рекомендуют оформить билет заранее.

Выставка-байопик к 60-летию Цоя работает в ЦВЗ с января. Она занимает 11 залов и охватывает все сферы жизни легендарного артиста, позволяя проследить его путь от кочегара до кумира миллионов. Каждому посетителю на входе будет выдаваться специальное индивидуальное аудиооборудование.