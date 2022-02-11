Актриса Кондратьева — о Евгении Брик: Планета человеческого тепла

Актриса театра и кино Марина Кондратьева не может поверить в смерть своей коллеги Евгении Брик. В разговоре с Лайфом артистка рассказала, что Евгения была удивительным партнёром, обладающим невероятно согревающим талантом.

"На съёмочной площадке было ощущение, что она такая планета, от которой исходит невероятное человеческое тепло. Мне кажется, она не сыграла в своей жизни всё, что могла", — поделилась собеседница Лайфа.

Кондратьева вспоминает о совместной работе с Евгенией в сериале "Бомба". Она рассказала, что Брик с огромной теплотой относилась к каждому члену съёмочной группы.

"При её статусе настоящей звезды — не в пошлом смысле, а настоящем — в ней была детскость и открытость. Очень глубокая внутренняя интеллигентность, исходящая изнутри. С ней было очень хорошо!" — добавила актриса.