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Скелетонист Третьяков занял четвёртое место на Олимпиаде в Пекине

До этого он брал бронзу в Ванкувере-2010 и золото на Играх в Сочи 2014 года.

11 февраля, 14:39

Александр Третьяков. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / FRIEDEMANN VOGEL

Российский скелетонист Александр Третьяков занял четвёртое место в рамках Олимпиады в Пекине.

Победителем стал немец Кристофер Гроттер, серебро забрал ещё один представитель Германии — Аксель Юнг, а бронзу выиграл хозяин соревнований Венганг Янь. Отметим, что для Китая это первая в истории медаль в скелетоне.

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Добавим, что ещё один россиянин — Евгений Рукосуев — завершил соревнования на шестой строчке.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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