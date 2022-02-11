Скелетонист Третьяков занял четвёртое место на Олимпиаде в Пекине
До этого он брал бронзу в Ванкувере-2010 и золото на Играх в Сочи 2014 года.
Александр Третьяков. Фото на обложке © ТАСС / ЕРА / FRIEDEMANN VOGEL
Российский скелетонист Александр Третьяков занял четвёртое место в рамках Олимпиады в Пекине.
Победителем стал немец Кристофер Гроттер, серебро забрал ещё один представитель Германии — Аксель Юнг, а бронзу выиграл хозяин соревнований Венганг Янь. Отметим, что для Китая это первая в истории медаль в скелетоне.
Добавим, что ещё один россиянин — Евгений Рукосуев — завершил соревнования на шестой строчке.
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