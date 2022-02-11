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Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лёд на Москве-реке

Спортсменке повезло, её увидели спасатели береговой службы. Сейчас она госпитализирована.

11 февраля, 14:43
<p>Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова. Скриншот © <a href="https://www.instagram.com/p/CZy8i3iATKi/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">rusaf_official</a></p>

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова. Скриншот © rusaf_official

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова провалилась, когда шла по льду Москвы-реки, сообщает "Рен-ТВ". Её удалось спасти, женщину заметили спасатели станции Фили.

Фото © VK / Водные спасатели Москвы. ГКУ "МГПСС"

Фото © VK / Водные спасатели Москвы. ГКУ "МГПСС"

"Пострадавшую 1965 года рождения обогрели и оказали ей первую помощь. После осмотра прибывшей бригадой скорой пенсионерка от дальнейшей госпитализации отказалась и убыла домой в сопровождении дочери", — сообщила Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

По данным "Рен-ТВ", сейчас бывшая спортсменка находится в больнице с переохлаждением.

Напомним, что Привалова стала призёром на Олимпиаде в 2000 году. На её счету и многократные победы на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она заняла должность первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.

Ранее Лайф писал, что спасатели возобновили поиск пропавшего в Подмосковье бывшего замминистра юстиции Владимира Ялунина, который провалился под лёд на квадроцикле.

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Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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