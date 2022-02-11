Олимпийская чемпионка Привалова провалилась под лёд на Москве-реке

Олимпийская чемпионка по лёгкой атлетике Ирина Привалова провалилась, когда шла по льду Москвы-реки, сообщает "Рен-ТВ". Её удалось спасти, женщину заметили спасатели станции Фили.

"Пострадавшую 1965 года рождения обогрели и оказали ей первую помощь. После осмотра прибывшей бригадой скорой пенсионерка от дальнейшей госпитализации отказалась и убыла домой в сопровождении дочери", — сообщила Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах.

По данным "Рен-ТВ", сейчас бывшая спортсменка находится в больнице с переохлаждением.

Напомним, что Привалова стала призёром на Олимпиаде в 2000 году. На её счету и многократные победы на чемпионатах мира, Европы и России. С ноября 2020 года она заняла должность первого вице-президента и члена президиума Всероссийской федерации лёгкой атлетики.