МИД Японии призвал своих граждан срочно покинуть Украину
В ведомстве также допустили, что в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения между двумя странами.
Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на Украине до максимального, четвёртого, и призвало соотечественников немедленно покинуть территорию этого государства, а также отказаться от любых поездок в страну.
Японское внешнеполитическое ведомство объяснило данное решение "продолжающимся ростом напряжённости на украинско-российской границе". Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остаётся непредсказуемым. МИД страны также допускает прекращение авиасообщения между двумя странами. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Незалежной.
"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", — пояснили в ведомстве.
Ранее Госдеп США также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.
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