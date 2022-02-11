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МИД Японии призвал своих граждан срочно покинуть Украину

В ведомстве также допустили, что в дальнейшем не исключено прекращение коммерческого авиасообщения между двумя странами.

11 февраля, 14:31
<p>Фото © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Фото © ТАСС / Артём Геодакян

Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на Украине до максимального, четвёртого, и призвало соотечественников немедленно покинуть территорию этого государства, а также отказаться от любых поездок в страну.

Японское внешнеполитическое ведомство объяснило данное решение "продолжающимся ростом напряжённости на украинско-российской границе". Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остаётся непредсказуемым. МИД страны также допускает прекращение авиасообщения между двумя странами. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Незалежной.

"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", — пояснили в ведомстве.

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

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Ранее Госдеп США также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус.

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова

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