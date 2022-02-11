МИД Японии призвал своих граждан срочно покинуть Украину

Министерство иностранных дел Японии повысило уровень угрозы нахождения на Украине до максимального, четвёртого, и призвало соотечественников немедленно покинуть территорию этого государства, а также отказаться от любых поездок в страну.

Японское внешнеполитическое ведомство объяснило данное решение "продолжающимся ростом напряжённости на украинско-российской границе". Там посчитали, что дальнейшее развитие ситуации остаётся непредсказуемым. МИД страны также допускает прекращение авиасообщения между двумя странами. При канцелярии премьер-министра Японии был создан кризисный штаб, который будет собирать и анализировать информацию по ситуации вокруг Незалежной.

"Многие страны также уже рекомендовали своим гражданам покинуть территорию Украины, это может привести к тому, что покинуть территорию страны коммерческими авиалиниями станет крайне сложно из-за нехватки билетов", — пояснили в ведомстве.