Бизнесвумен из Красноярска предстала вся в крови и обвинила мужа в жестоком избиении

Жительница Красноярска Анна Кузьменко рассказала об избиении и угрозах мужа. Видео © SHOT

Жительница Красноярска Анна Кузьменко стала жертвой домашнего насилия и теперь боится за своих детей. Она опубликовала в Сети свои снимки, на которых видны следы побоев, а также кровь на лице и груди. Бизнесвумен рассказала SHOT, что муж стал избивать её и детей после того, как пристрастился к алкоголю. До этого пара семь лет вела успешный бизнес по продаже морепродуктов и жила благополучной жизнью.

По словам Анны, пару недель назад после очередной агрессии мужа Алексея ей пришлось поехать с 8-летней дочкой в травмпункт, где женщине наложили швы. Когда они вернулись домой, супруг продолжил её бить, утихомирить его смогла только полиция. Сейчас Кузьменко с детьми съехала из их общей квартиры.

"Мне реально страшно. Потому что угрозы типа: "Будешь гулять с детьми, я у тебя ребёнка выкраду. Переезжай из этого города, жизни здесь тебе не будет", — рассказала она.

Как утверждает женщина, родственники мужа ополчились на неё и пытаются лишить части совместного бизнеса. А сам мужчина обвинил бывшую возлюбленную в краже, так как она при переезде забрала часть вещей. Кузьменко написала заявление в полицию и просит защитить её и детей от насилия.