На Камчатку привезли краснокнижных белых кречетов для восстановления популяции

Губернатор Владимир Солодов рассказал о новом центре. Видео © LIFE

В Камчатском крае начал работать Международный центр по репродукции и сохранению редких видов птиц хищных пород, построенный по поручению президента России Владимира Путина. В центр "Камчатка" была доставлена первая партия птиц — 83 краснокнижных белых кречета. Об этом сообщается на официальном сайте Камчатского края.

Соколы прибыли из Германии. По словам губернатора Владимира Солодова, проблема исчезновения белых кречетов в России стоит очень остро. Браконьеры истребили большую часть птиц, они изымают их из естественной среды обитания и перепродают на чёрном рынке. Центр поможет восстановить популяцию. Рождение первого поколения птенцов ожидается уже весной текущего года.

"Сегодня на Камчатке поистине историческое событие. Это первый в России такой центр, затем центры должны быть созданы и в других регионах. Наш по масштабам превосходит все существующие центры в мире. Он решает целый ряд задач, связанных с изучением в том числе научных генетических причин, динамики популяции и восстановлением популяции. Камчатка стала ключевой точкой на карте мировой науки по изучению исчезающих редких краснокнижных хищных птиц", — сказал губернатор.