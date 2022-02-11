Набиуллина сравнила риски криптовалют и валютной ипотеки
Она отметила, что граждане раньше активно оформляли такой жилищный кредит, видя номинальные ставки.
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Центробанк хочет, чтобы вовлечённых в крипторынок россиян было меньше, из-за множественности рисков, которые в том числе напоминают риски валютной ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.
"Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше, потому что много рисков. Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху, многие, наверное, его помнят. Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, всё это казалось привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски", — объяснила глава регулятора.
При этом Набиуллина считает, что масштаб при криптовалюте куда больше, чем при валютной ипотеке. Поэтому необходимо как можно скорее принимать решение относительно цифровых валют, отметила глава ЦБ.
Ранее Лайф писал, что кабмин защитил права граждан и юрлиц благодаря легальному рынку цифровых валют. Надзор за операциями покупки и продажи криптовалют будут осуществлять Минфин, Минцифры, Росфинмониторинг, ФНС, Генпрокуратура и Банк России.
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