Набиуллина сравнила риски криптовалют и валютной ипотеки

Центробанк хочет, чтобы вовлечённых в крипторынок россиян было меньше, из-за множественности рисков, которые в том числе напоминают риски валютной ипотеки, сообщила в ходе пресс-конференции председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

"Центральный банк хочет, чтобы этих людей было меньше, потому что много рисков. Я приведу пример с валютной ипотекой, он у многих на слуху, многие, наверное, его помнят. Люди активно, охотно брали валютную ипотеку, видя номинальные ставки, всё это казалось привлекательным, не понимая, какие риски они брали на себя, валютные риски", — объяснила глава регулятора.

При этом Набиуллина считает, что масштаб при криптовалюте куда больше, чем при валютной ипотеке. Поэтому необходимо как можно скорее принимать решение относительно цифровых валют, отметила глава ЦБ.