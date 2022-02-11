РУСАДА проведёт расследование в отношении персонала Валиевой из-за её допинг-теста

Одна из проб спортсменки, взятая в декабре прошлого года, до этого дала положительный результат.

Российская антидопинговая организация (РУСАДА) проведёт расследование в отношении персонала, работавшего с фигуристкой Камилой Валиевой, на фоне её положительного допинг-теста. Об этом говорится в заявлении организации.

Там сообщили, что причиной задержки вскрытия пробы стал коронавирус у ряда сотрудников лаборатории в Стокгольме, куда был отправлен тест Валиевой, взятый на чемпионате России в Петербурге. При этом при планировании тестирования для участия в Олимпийских играх РУСАДА руководствовалось рекомендациями от экспертов Международного агентства по тестированию (ИТА).