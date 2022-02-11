РУСАДА проведёт расследование в отношении персонала Валиевой из-за её допинг-теста
Одна из проб спортсменки, взятая в декабре прошлого года, до этого дала положительный результат.
Российская антидопинговая организация (РУСАДА) проведёт расследование в отношении персонала, работавшего с фигуристкой Камилой Валиевой, на фоне её положительного допинг-теста. Об этом говорится в заявлении организации.
Там сообщили, что причиной задержки вскрытия пробы стал коронавирус у ряда сотрудников лаборатории в Стокгольме, куда был отправлен тест Валиевой, взятый на чемпионате России в Петербурге. При этом при планировании тестирования для участия в Олимпийских играх РУСАДА руководствовалось рекомендациями от экспертов Международного агентства по тестированию (ИТА).
"В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 ОАП и статьёй 20.5.12 Кодекса, РАА "РУСАДА" инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования — выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах "защищённого лица", — говорится в сообщении.
Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение, РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на Олимпиаде в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS в Пекине. Заседание состоится до 15 февраля. Именно в этот день фигуристки выйдут на лёд в рамках короткой программы.
Камила Валиева. Фото © ФФККР