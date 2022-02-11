В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

В пресс-службе партии отметили, что информации о положительном ПЦР-тесте политика у них нет.

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней для профилактики, сообщил в беседе с Лайфом депутат Госдумы и глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

"Он не госпитализирован, он проходит профилактику по рекомендации врачей и по своей личной инициативе. Это называется временное присутствие в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается. У меня нет информации о положительном ПЦР", — пояснил Ющенко Лайфу, подчеркнув, что политик лёг в больницу на несколько дней.