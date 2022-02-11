НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

В пресс-службе партии отметили, что информации о положительном ПЦР-тесте политика у них нет.

11 февраля, 14:05
<p>Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Алеев Егор</p>

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней для профилактики, сообщил в беседе с Лайфом депутат Госдумы и глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

"Он не госпитализирован, он проходит профилактику по рекомендации врачей и по своей личной инициативе. Это называется временное присутствие в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается. У меня нет информации о положительном ПЦР", — пояснил Ющенко Лайфу, подчеркнув, что политик лёг в больницу на несколько дней.

Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.

Ura: Госпитализированный с ковидом Жириновский перестал узнавать родных

Ura: Госпитализированный с ковидом Жириновский перестал узнавать родных

Авторы
Виктория Чудакова
Виктория Чудакова
Ольга Годуненко
Ольга Годуненко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1