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Регион
Опубликовано 11 февраля 2022, 17:05
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В КПРФ сообщили о госпитализации Геннадия Зюганова

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Алеев Егор

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Фото © ТАСС / Алеев Егор

В пресс-службе партии отметили, что информации о положительном ПЦР-тесте политика у них нет.

Лидера КПРФ Геннадия Зюганова положили в больницу на несколько дней для профилактики, сообщил в беседе с Лайфом депутат Госдумы и глава пресс-службы партии Александр Ющенко.

"Он не госпитализирован, он проходит профилактику по рекомендации врачей и по своей личной инициативе. Это называется временное присутствие в медицинском учреждении с целью исключения рисков, которым каждый человек подвергается. У меня нет информации о положительном ПЦР", — пояснил Ющенко Лайфу, подчеркнув, что политик лёг в больницу на несколько дней.

Ранее Минздрав сообщил о состоянии госпитализированного с ковидом лидера ЛДПР Владимира Жириновского. По последним данным, течение болезни у политика осложнилось пневмонией и обширным поражением лёгких. Сейчас врачи делают всё возможное, чтобы его вылечить.

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Ольга Годуненко
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