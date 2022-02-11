"Нет войне": Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением на Олимпиаде в Пекине

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьей попытки на Олимпиаде в Пекине выступил с резким политическим заявлением.

Сразу после заезда он достал небольшой плакат, на котором было написано: "Нет войне на Украине". Стоит отметить, что по правилам Олимпийской хартии все подобные заявления и акции запрещены во время Игр.