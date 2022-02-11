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"Нет войне": Украинский скелетонист выступил с политическим заявлением на Олимпиаде в Пекине

При этом по правилам Олимпийской хартии все подобные акции, а также демонстрации и жесты запрещены.

11 февраля, 13:53

Фото © Twitter / Mark Dreyer

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич после третьей попытки на Олимпиаде в Пекине выступил с резким политическим заявлением.

Сразу после заезда он достал небольшой плакат, на котором было написано: "Нет войне на Украине". Стоит отметить, что по правилам Олимпийской хартии все подобные заявления и акции запрещены во время Игр.

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Добавим, что по итогам трёх попыток лидер нашей сборной Александр Третьяков располагается на третьем месте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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