"У тебя есть сердце?": Разгневанные фанаты атаковали Twitter журналиста Daily Mail за провокацию в адрес Валиевой

Пользователи Сети обвинили журналиста Daily Mail Риат Аль-Самаррай в травле российской фигуристки Камилы Валиевой. Шквал нелицеприятных комментариев обрушился на него после поста в "Твиттере", в котором он рассказал, что задал спортсменке вопрос о допинге в микст-зоне после тренировки.

В Сети Аль-Самаррай одобрения не нашёл. Репортёру напомнили, что Валиевой всего 15 лет, а провокационный вопрос был явно задан в погоне за дешёвой сенсацией. Его упрекнули, что в подобных ситуациях британские СМИ так себя не ведут со спортсменами из других стран. Интересно, что к хейту в адрес журналиста к россиянам присоединились и иностранные поклонники таланта Валиевой. В частности, у журналиста поинтересовались, "человек ли он вообще" и "есть ли у него сердце".