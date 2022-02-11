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"У тебя есть сердце?": Разгневанные фанаты атаковали Twitter журналиста Daily Mail за провокацию в адрес Валиевой

Юзеры тут же обвинили репортёра в непрофессионализме и буллинге юной спортсменки, когда он попытался уличить фигуристку в нарушениях.

11 февраля, 11:17
<p>Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images / Jean Catuffe</p>

Камила Валиева. Фото на обложке © Getty Images / Jean Catuffe

Пользователи Сети обвинили журналиста Daily Mail Риат Аль-Самаррай в травле российской фигуристки Камилы Валиевой. Шквал нелицеприятных комментариев обрушился на него после поста в "Твиттере", в котором он рассказал, что задал спортсменке вопрос о допинге в микст-зоне после тренировки.

"Спросил Камилу Валиеву, чистая ли она прошла микст-зону. Она закрыла лицо капюшоном и не остановилась, не ответила. Российские журналисты очень недовольны вопросом, фотографируя мою аккредитацию", написал он.

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

Скриншот © Twitter / Riath Al-Samarrai

В Сети Аль-Самаррай одобрения не нашёл. Репортёру напомнили, что Валиевой всего 15 лет, а провокационный вопрос был явно задан в погоне за дешёвой сенсацией. Его упрекнули, что в подобных ситуациях британские СМИ так себя не ведут со спортсменами из других стран. Интересно, что к хейту в адрес журналиста к россиянам присоединились и иностранные поклонники таланта Валиевой. В частности, у журналиста поинтересовались, "человек ли он вообще" и "есть ли у него сердце".

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Ранее официально стало известно, что в допинг-пробе Валиевой было обнаружено запрещённое вещество триметазидин. Спортсменку отстранили, но она опротестовала решение и РУСАДА разрешило ей продолжить выступления на ОИ в Пекине. Однако после этого Международный олимпийский комитет подал протест. Его рассмотрением займётся выездная панель CAS до 15 февраля. Позже глава антидопинговой службы США (USADA) Трэвис Тайгарт заявил, что часть россиян могут привлечь к уголовной ответственности в Штатах по "закону Родченкова" из-за истории с Валиевой.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми

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