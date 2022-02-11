Глава ДНР Пушилин: Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами

Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Донецке.

"Мы получили очередные заверения, что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся", — сказал он.

По словам Пушилина, в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты их населения. Он отметил, что лично к нему за последние месяцы поступили "уже не десятки, а сотни обращений" с предложением помощи.