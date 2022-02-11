Глава ДНР Пушилин: Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами
Он добавил, что в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты русскоязычного населения.
Обложка © VK / Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин уверен, что Южная Осетия в случае активизации боевых действий будет поддерживать Донбасс. Об этом он заявил в пятницу на пресс-конференции в Донецке.
"Мы получили очередные заверения, что Южная Осетия в случае чего будет вместе с нами, рядом с нами. Мы в Южной Осетии не сомневаемся", — сказал он.
По словам Пушилина, в случае начала Украиной агрессии в республики Донбасса прибудут добровольцы для защиты их населения. Он отметил, что лично к нему за последние месяцы поступили "уже не десятки, а сотни обращений" с предложением помощи.
"Русские люди не могут остаться в стороне, если видят несправедливость. Если Украина будет убивать гражданское население, используя в том числе западное оружие, это несправедливо", — отметил глава ДНР.
Напомним, что на фоне обострившейся ситуации вокруг Украины западные страны предоставили Киеву поддержку в виде вооружения. Так, например, США направили в страну 90 тонн летального оружия и боеприпасов, а Великобритания предоставила несколько тысяч противотанковых ракет. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о получении Украиной более тысячи тонн вооружения от Запада. При этом он отметил, что Незалежная планирует продолжить переговоры по поставкам оружия и укреплению армии с иностранными партнёрами, в частности Францией и Германией.
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