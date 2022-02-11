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Губерниев резко раскритиковал тренера российских биатлонисток после провала на Олимпиаде

Пока что в двух личных гонках Игр наши спортсменки не сумели завоевать медалей из-за не самой удачной стрельбы.

11 февраля, 11:02
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Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, тренер Михаил Шашилов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © biathlonrus.com

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова из-за результатов команды на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает "Чемпионат".

Он заметил, что работавшие по плану Шашилова спортсменки полностью провалили первые гонки Олимпийских игр, тогда как занимающиеся самостоятельно Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина демонстрируют неплохие результаты.

"Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера", заявил Губерниев.

Опять мимо наград: Российские биатлонистки снова остались без медалей на Олимпиаде в Пекине

Опять мимо наград: Российские биатлонистки снова остались без медалей на Олимпиаде в Пекине

Добавим, что в двух личных гонках Олимпиады в Пекине наши биатлонистки не завоевали медалей. Лучший результат показала Кристина Резцова — шестое место в спринте.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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