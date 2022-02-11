Губерниев резко раскритиковал тренера российских биатлонисток после провала на Олимпиаде
Пока что в двух личных гонках Игр наши спортсменки не сумели завоевать медалей из-за не самой удачной стрельбы.
Телеведущий, спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, тренер Михаил Шашилов. Фото © ТАСС / Михаил Метцель, © biathlonrus.com
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова из-за результатов команды на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает "Чемпионат".
Он заметил, что работавшие по плану Шашилова спортсменки полностью провалили первые гонки Олимпийских игр, тогда как занимающиеся самостоятельно Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина демонстрируют неплохие результаты.
"Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера", — заявил Губерниев.
Добавим, что в двух личных гонках Олимпиады в Пекине наши биатлонистки не завоевали медалей. Лучший результат показала Кристина Резцова — шестое место в спринте.
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