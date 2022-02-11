Губерниев резко раскритиковал тренера российских биатлонисток после провала на Олимпиаде

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко раскритиковал старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова из-за результатов команды на Олимпиаде в Пекине. Об этом сообщает "Чемпионат".

Он заметил, что работавшие по плану Шашилова спортсменки полностью провалили первые гонки Олимпийских игр, тогда как занимающиеся самостоятельно Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина демонстрируют неплохие результаты.

"Хочется услышать ответы Шашилова по делу, а то он рассказывает про какие-то пропеллеры. Огромные вопросы к нему. За такие результаты всегда нужно спрашивать у главного тренера", — заявил Губерниев.