Сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине, гарантировав себе первое место в группе.

Это стало возможным после того, как команды Швейцарии и Чехии не выявили сильнейшего в основное время очного поединка. Таким образом, команда Алексея Жамнова перед финальной встречей группового этапа гарантировала себе проход в четвертьфинал.