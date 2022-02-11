Сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине
В первых двух встречах Игр команда Алексея Жамнова обыграла команды Швейцарии и Дании.
Сборная России по хоккею. Фото © ФХР
Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине, гарантировав себе первое место в группе.
Это стало возможным после того, как команды Швейцарии и Чехии не выявили сильнейшего в основное время очного поединка. Таким образом, команда Алексея Жамнова перед финальной встречей группового этапа гарантировала себе проход в четвертьфинал.
Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла со счётом 2:0 команду Дании во втором матче Олимпиады.
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