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Сборная России по хоккею напрямую вышла в четвертьфинал Олимпиады в Пекине

В первых двух встречах Игр команда Алексея Жамнова обыграла команды Швейцарии и Дании.

11 февраля, 11:01

Сборная России по хоккею. Фото © ФХР

Сборная России по хоккею досрочно вышла в четвертьфинал Олимпийских игр в Пекине, гарантировав себе первое место в группе.

Это стало возможным после того, как команды Швейцарии и Чехии не выявили сильнейшего в основное время очного поединка. Таким образом, команда Алексея Жамнова перед финальной встречей группового этапа гарантировала себе проход в четвертьфинал.

Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Вторая победа: Сборная России по хоккею обыграла Данию со счётом 2:0 на Олимпиаде

Ранее Лайф сообщал, что сборная России по хоккею обыграла со счётом 2:0 команду Дании во втором матче Олимпиады.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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