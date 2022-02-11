Шойгу – Уоллесу: Обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее
Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряженнее и напряжённее, Россия не всегда понимает причины нагнетания ситуации. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с британским коллегой Беном Уоллесом.
"Военно-политическая обстановка в Европе становится всё напряжённее и напряжённее. И далеко не по нашей вине. Не совсем и не всегда понимаем причины нагнетания этой напряжённости. Но тем не менее видим, что она растёт, — отметил Шойгу.
Он предложил Западу внести свой вклад в снижение этой напряжённости и прекратить показательное "напичкивание оружием Украины".
"Хотелось бы также понимать, для чего Британия, королевство, направило свой спецназ на Украину, и до каких пор он там будет находиться?" — отметил Шойгу.
Кроме того, стороны коснулись темы гарантий безопасности, и глава Минобороны РФ пообещал скорый ответ Москвы США и НАТО.
Ранее в Москве с визитом побывала глава МИД Британии Лиз Трасс. 10 февраля она провела переговоры с Сергеем Лавровым. После встречи российский министр выразил сожаление, что Трасс на все аргументы отвечала одно: Москва должна отвести свои войска от границ на собственной территории. В ходе беседы глава МИД Британии немного оконфузилась, заявив, что "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". Позже Трасс объяснилась за ошибку.
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