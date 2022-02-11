Порошенко рассказал, как велел вывезти золото из Крыма в 2014 году
Он уточнил, что ценный груз транспортировали в хранилища национального банка из оккупированной территории полуострова, которые хранились в сейфах республиканского отделения.
Пётр Порошенко. Фото © Timm Schamberger / Anadolu Agency / Getty Images
Бывший президент Украины Пётр Порошенко сознался в суде, что в 2014 году распорядился вывезти четыре миллиарда гривен и золото из Крыма, вступившего в состав России, и даже звонил тогда по этому поводу российскому лидеру Владимиру Путину.
"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сообщил Порошенко в ходе заседания, трансляция которого велась на YouTube-канале суда.
По словам экс-главы Украины, он дал в то время главе национального банка Валерии Гонтаревой, тогдашним главе МВД Арсену Авакову и главе СБУ Василию Грицаку указания о перемещении драгоценностей через линию соприкосновения с полуостровом. Так, три человека, возглавлявшие тогда ведомства, завезли ценный груз в хранилища национального банка из оккупированной территории полуострова, которые хранились в сейфах республиканского отделения. Если бы эти средства не вывезли из Крыма, считает Порошенко, они оказались бы в Донецке.
"Более того, я по этому поводу звонил Путину, и это было в 2014 году. А сумма этой налички была четыре миллиарда гривен, плюс золото, плюс активы украинского национального банка", — заявил Порошенко.
Ранее Порошенко предъявили обвинение в госизмене, но экс-президент спешно покинул страну после попытки вызвать его на допрос. Из-за границы Порошенко даже записал грозное видео для Зеленского и пообещал разобраться, кто из них изменник. 17 января 2022 года политик вернулся на Украину и тут же получил повестку. Суд отпустил Порошенко под личное обязательство. За экс-лидера Незалежной предлагали потребовать рекордный залог в размере одного миллиарда гривен (эта сумма по нынешнему курсу эквивалентна почти 36 миллионам долларов), но его отпустили просто так, без залога.
Комментариев: 0