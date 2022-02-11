Порошенко рассказал, как велел вывезти золото из Крыма в 2014 году

Бывший президент Украины Пётр Порошенко сознался в суде, что в 2014 году распорядился вывезти четыре миллиарда гривен и золото из Крыма, вступившего в состав России, и даже звонил тогда по этому поводу российскому лидеру Владимиру Путину.

"Я хотел бы признаться: да, я давал указания непосредственно о перемещении наличных средств через линию соприкосновения с оккупированным Крымом", — сообщил Порошенко в ходе заседания, трансляция которого велась на YouTube-канале суда.

По словам экс-главы Украины, он дал в то время главе национального банка Валерии Гонтаревой, тогдашним главе МВД Арсену Авакову и главе СБУ Василию Грицаку указания о перемещении драгоценностей через линию соприкосновения с полуостровом. Так, три человека, возглавлявшие тогда ведомства, завезли ценный груз в хранилища национального банка из оккупированной территории полуострова, которые хранились в сейфах республиканского отделения. Если бы эти средства не вывезли из Крыма, считает Порошенко, они оказались бы в Донецке.