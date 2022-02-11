Медведев предупредил о риске появления "этнических анклавов" мигрантов в России
Он назвал их возможными рассадниками экстремизма и терроризма, из-за чего нужен повышенный контроль со стороны правоохранителей.
Дмитрий Медведев. Фото © shutterstock
В России места компактного проживания мигрантов могут превратиться в преступные этнические анклавы, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию по вопросам совершенствования миграционной политики.
"Тем более что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода", — уточнил он.
Такие анклавы Медведев назвал "маленькими государствами в государстве", где установлены свои правила. За такими микрорайонами нужен особый контроль, иначе они станут рассадниками экстремизма и терроризма. Существующий полицейский надзор за мигрантами недостаточен, уровень преступности в таких анклавах растёт, пояснил он.
Ранее Лайф писал, что зампредседателя Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев возмутился тем, что муниципальные и региональные власти России часто не владеют информацией о миграционных потоках на их территориях.
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