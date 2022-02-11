Медведев предупредил о риске появления "этнических анклавов" мигрантов в России

В России места компактного проживания мигрантов могут превратиться в преступные этнические анклавы, заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, возглавляющий межведомственную комиссию по вопросам совершенствования миграционной политики.

"Тем более что отношения между обитателями таких районов и местными жителями весьма настороженные, зачастую бывают враждебные. Для вспышки раздражения хватает буквально ничтожного повода", — уточнил он.

Такие анклавы Медведев назвал "маленькими государствами в государстве", где установлены свои правила. За такими микрорайонами нужен особый контроль, иначе они станут рассадниками экстремизма и терроризма. Существующий полицейский надзор за мигрантами недостаточен, уровень преступности в таких анклавах растёт, пояснил он.