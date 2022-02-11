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Кулеба объяснил, почему в Киеве не переживают из-за призывов Байдена покинуть Украину

В украинском МИД считают, что подобные заявления Белого дома и Госдепа не свидетельствуют "о каком-то радикальном изменении ситуации".

11 февраля, 13:21

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не увидел ничего нового в призывах Госдепа и лично президента США Джо Байдена к американцам, чтобы те покинули Незалежную. Об этом украинский министр заявил на брифинге в пятницу. По его словам, это заявление не свидетельствует "о каком-то радикальном изменении ситуации".

"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства", — сказал Кулеба.

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Байден вслед за Госдепом призвал американцев немедленно покинуть Украину

Ранее Госдеп США также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус. С аналогичным заявлением выступил и лично американский лидер Джозеф Байден. А 10 февраля и глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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