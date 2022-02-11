Кулеба объяснил, почему в Киеве не переживают из-за призывов Байдена покинуть Украину
В украинском МИД считают, что подобные заявления Белого дома и Госдепа не свидетельствуют "о каком-то радикальном изменении ситуации".
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не увидел ничего нового в призывах Госдепа и лично президента США Джо Байдена к американцам, чтобы те покинули Незалежную. Об этом украинский министр заявил на брифинге в пятницу. По его словам, это заявление не свидетельствует "о каком-то радикальном изменении ситуации".
"Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали такие заявления, они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства", — сказал Кулеба.
Ранее Госдеп США также призвал американцев немедленно покинуть Украину. Причиной этого во внешнеполитическом ведомстве США назвали "возросшую угрозу российских военных действий", а также коронавирус. С аналогичным заявлением выступил и лично американский лидер Джозеф Байден. А 10 февраля и глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что, возможно, Россия последует примеру своих иностранных коллег и посоветует неосновному персоналу своих дипломатических учреждений на Украине временно покинуть страну.
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