Кулеба объяснил, почему в Киеве не переживают из-за призывов Байдена покинуть Украину

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не увидел ничего нового в призывах Госдепа и лично президента США Джо Байдена к американцам, чтобы те покинули Незалежную. Об этом украинский министр заявил на брифинге в пятницу. По его словам, это заявление не свидетельствует "о каком-то радикальном изменении ситуации".