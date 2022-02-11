Известный фокусник Ури Геллер предложил предотвратить третью мировую войну, потерев серп
"Маг" также призвал весь мир присоединиться к нему и отправить президенту РФ Владимиру Путину "срочное телепатическое сообщение".
Фокусник Ури Геллер. Фото © urigeller.com
Популярный в США израильский фокусник Ури Геллер, известный "сгибанием ложек силой мысли" на телевидении, заявил, что может помочь в предотвращении начала третьей мировой войны, пишет The Daily Star.
Для этого телеэкстрасенс призывал читателей издания три раза потереть по 11 секунд изображение серпа, который, по его мнению, является русским символом. Сделать это необходимо было уже сегодня — в 12:11 и 14:11, а также в 00:11 завтрашней ночью.
Но этим Ури Геллер не ограничился: он направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвал его отвести свои войска от границы с Украиной на случай, если фокус с серпом не сработает. Экстрасенс также призвал британцев и весь мир присоединиться к нему и отправить Путину "срочное телепатическое сообщение" с призывом "немедленно уйти".
Напомним, что в последние месяцы западные СМИ и политики заявляют, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, хотя Москва неоднократно подчёркивала, что не имеет планов нападения на другие страны. Президент РФ Владимир Путин назвал алармистскими заявления о подобных "планах". Тем не менее риторика Запада не меняется. 24 января НАТО объявило, что усиливает присутствие в Восточной Европе из-за ситуации вокруг Украины.
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