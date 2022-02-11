Известный фокусник Ури Геллер предложил предотвратить третью мировую войну, потерев серп

Популярный в США израильский фокусник Ури Геллер, известный "сгибанием ложек силой мысли" на телевидении, заявил, что может помочь в предотвращении начала третьей мировой войны, пишет The Daily Star.

Для этого телеэкстрасенс призывал читателей издания три раза потереть по 11 секунд изображение серпа, который, по его мнению, является русским символом. Сделать это необходимо было уже сегодня — в 12:11 и 14:11, а также в 00:11 завтрашней ночью.

Но этим Ури Геллер не ограничился: он направил президенту России Владимиру Путину открытое письмо, в котором призвал его отвести свои войска от границы с Украиной на случай, если фокус с серпом не сработает. Экстрасенс также призвал британцев и весь мир присоединиться к нему и отправить Путину "срочное телепатическое сообщение" с призывом "немедленно уйти".