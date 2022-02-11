КВН лишился бессменного ведущего Александра Маслякова, и вот кто займёт его место в ближайшей игре

2 февраля Александр Масляков, будучи в бодром расположении духа, сообщил, что из-за коронавируса не сможет присутствовать на первых играх нового сезона Клуба весёлых и находчивых. Тогда он пообещал, что место ведущего займут известные кавээнщики и "не чужие игре" люди. Спустя неделю стало известно, кто заменит Маслякова на 1/8 финала Высшей лиги КВН. Выбор продюсеров игры пал на шоумена, который за свою карьеру успел провести не одно шоу на ТВ, Дмитрия Нагиева.

Телеведущий Дмитрий Нагиев. Фото © ТАСС / Сергей Савостьянов

О новом ведущем сообщили в официальном профиле КВН в "Инстаграме". Когда подписчики увидели новости, они не удивились. Якобы слишком очевидный выбор сделали организаторы. А некоторые прямо высказали своё недовольство. В клубе столько замечательных ребят, которых было бы приятно увидеть за стойкой ведущего. Другие же понадеялись, что Нагиев поможет немного оживить КВН.

Александр Масляков. Кадр из видео © Instagram / kvnofficial