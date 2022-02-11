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Пьяная Адель так станцевала у шеста в гей-клубе, что даже самые преданные фанаты сгорели от стыда

Достигнув определённой кондиции, певица скинула пиджак и оголилась до лифчика. По-видимому, так звезда отпраздновала недавнюю победу сразу в трёх номинациях премии BRIT Awards.

11 февраля, 12:15

Адель на сцене в гей-клубе. На обложке скриншот видео. © Twitter / lilredmaddi

Певица Адель на сцене гей-клуба танцует на пилоне. Видео © Twitter / lilredmaddi, meganpompom

Британская певица Адель разделась до лифчика, упала и станцевала у шеста в гей-клубе, написала газета Daily Mail. Если быть точными, заведение Heaven позиционирует себя как "дом для представителей ЛГБТ-сообщества". В клубе регулярно устраивают различные тематические ивенты. В одном из них — G-A-Y's Porn Idol — приняла участие любимица миллионов, шокировав и гостей, и работников "Рая", и фанатов. Кадры "стриптиза" Адель уже разлетелись по Сети.

От увиденного, как слышно на записи, собравшиеся пришли в восторг. Выступала Адель не в привычном для стриптизёров виде, но и её наряд скромницы обратил на себя внимание журналистов. На звезде был брючный костюм марки Fendi стоимостью 3280 фунтов стерлингов (в рублях это около 335 тысяч).

Певица Адель на сцене в гей-клубе. Фото © Twitter / lilredmaddi

Певица Адель на сцене в гей-клубе. Фото © Twitter / lilredmaddi

Во время клубного отрыва Адель успела напиться, а ещё упасть, танцуя под композицию It's Raining Men. Благо что стоявшие рядом тусовщики подняли её на ноги.

Певица Адель ушла в отрыв в гей-клубе под песню It's Raining Men. Видео © Twitter / mediaaocom

В один момент разгорячённая певица осталась без пиджака. На появившихся в Сети кадрах она танцует в одном лифчике. Такое поведение многократного лауреата премии "Грэмми" расстроило некоторых фанатов. "Господь, как это развидеть", "Адель, ты перешла все границы", "Стриптиз был ужасен, никогда больше не повторяй это, Адель!" — написали пользователи "Твиттера".

Адель разделась до лифчика в гей-клубе. Фото © Twitter / MirrorCeleb

Адель разделась до лифчика в гей-клубе. Фото © Twitter / MirrorCeleb

Адель раскрыла секрет диеты, которая помогла ей похудеть на 45 килограммов

Адель раскрыла секрет диеты, которая помогла ей похудеть на 45 килограммов

А недавно 33-летняя исполнительница была в центре другой скандальной истории. Адель в слезах сообщила об отмене концертов в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом половины команды, но фанаты не поняли. Первое выступление должно было состояться уже через день после выхода поста звезды, и многие поклонники к тому моменту уже прилетели в "игорную" столицу Штатов. "Уик-энды с Адель" были намечены на период с 21 января по 16 апреля. На концертах певица планировала представить свой альбом "30".

Первый за шесть лет альбом Адели отметили тремя премиями BRIT Awards

Первый за шесть лет альбом Адели отметили тремя премиями BRIT Awards

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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