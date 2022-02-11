Пьяная Адель так станцевала у шеста в гей-клубе, что даже самые преданные фанаты сгорели от стыда
Достигнув определённой кондиции, певица скинула пиджак и оголилась до лифчика. По-видимому, так звезда отпраздновала недавнюю победу сразу в трёх номинациях премии BRIT Awards.
Адель на сцене в гей-клубе. На обложке скриншот видео. © Twitter / lilredmaddi
Певица Адель на сцене гей-клуба танцует на пилоне. Видео © Twitter / lilredmaddi, meganpompom
Британская певица Адель разделась до лифчика, упала и станцевала у шеста в гей-клубе, написала газета Daily Mail. Если быть точными, заведение Heaven позиционирует себя как "дом для представителей ЛГБТ-сообщества". В клубе регулярно устраивают различные тематические ивенты. В одном из них — G-A-Y's Porn Idol — приняла участие любимица миллионов, шокировав и гостей, и работников "Рая", и фанатов. Кадры "стриптиза" Адель уже разлетелись по Сети.
От увиденного, как слышно на записи, собравшиеся пришли в восторг. Выступала Адель не в привычном для стриптизёров виде, но и её наряд скромницы обратил на себя внимание журналистов. На звезде был брючный костюм марки Fendi стоимостью 3280 фунтов стерлингов (в рублях это около 335 тысяч).
Певица Адель на сцене в гей-клубе. Фото © Twitter / lilredmaddi
Во время клубного отрыва Адель успела напиться, а ещё упасть, танцуя под композицию It's Raining Men. Благо что стоявшие рядом тусовщики подняли её на ноги.
Певица Адель ушла в отрыв в гей-клубе под песню It's Raining Men. Видео © Twitter / mediaaocom
В один момент разгорячённая певица осталась без пиджака. На появившихся в Сети кадрах она танцует в одном лифчике. Такое поведение многократного лауреата премии "Грэмми" расстроило некоторых фанатов. "Господь, как это развидеть", "Адель, ты перешла все границы", "Стриптиз был ужасен, никогда больше не повторяй это, Адель!" — написали пользователи "Твиттера".
Адель разделась до лифчика в гей-клубе. Фото © Twitter / MirrorCeleb
А недавно 33-летняя исполнительница была в центре другой скандальной истории. Адель в слезах сообщила об отмене концертов в Лас-Вегасе из-за заражения ковидом половины команды, но фанаты не поняли. Первое выступление должно было состояться уже через день после выхода поста звезды, и многие поклонники к тому моменту уже прилетели в "игорную" столицу Штатов. "Уик-энды с Адель" были намечены на период с 21 января по 16 апреля. На концертах певица планировала представить свой альбом "30".
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