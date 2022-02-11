Инстасамка, Jony и ещё 7 молодых звёзд, чьи песни напевают даже те, кто боится в этом признаться

Каждый, кто проводил часы, листая "реки" "Тиктока", точно натыкался на видео с треком "Кометы" Марины Демещенко, известной под псевдонимом Polnalyubvi. Жизнь девушки связана с творчеством с четырёх лет — тогда родители отдали её в музыкальную школу. После переезда из Анадыря в Санкт-Петербург в 13 лет Марина стала серьёзно заниматься академическим и фольклорным вокалом, параллельно пробуя себя в написании собственных песен. Сейчас девушке всего 21 год, а на её счету уже пара альбомов, несколько вирусных хитов и выступление в "Вечернем Урганте".

Марина Демещенко. Фото © Instagram / polnalyubvi, polinalubi

Алёне Швец только 20 лет, но её талант и постоянная работа сделали из неё настоящую звёздочку. Большую часть жизни девушка прожила в Челябинске, но сейчас обосновалась в Москве. Она выпустила уже шесть альбомов и устроила два тура. В своих текстах про кудрявых мальчиков, клетчатые шарфы, школу и отношения Алёна не сдерживает себя в оборотах речи. Среди самых популярных треков девушки — "Вино и сигареты", "Первое свидание", а смелая песня "Молекулярная физика" только готовится стать хитом в "Тиктоке".

Алёна Швец. Фото © Instagram / alyona_shvetz

21-летняя Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, начала карьеру ещё в 2017 году, но настоящая популярность пришла к ней в 2020-м. Пока весь мир сидел на изоляции, пользователи "Тиктока" всё чаще стали замечать в своей ленте ролики под трек "Факт", который был подозрительно похож на WAP Карди Би. Несмотря на постоянную критику со всех сторон, обвинения в плагиате и примитивных текстах, девушка определённо нашла свою аудиторию.

Инстасамка. Фото © Instagram / instasamka

The Limba (настоящее имя Мухамед Ахметжанов) всего 24 года, а в его творческой копилке уже есть фиты с такими старожилами отечественной сцены, как Скриптонит, Джиган и так далее. Парень родом из Алма-Аты начал задумываться о карьере музыканта в средней школе и верно шёл к своей цели. Правда, в семье к увлечению относились просто как к хобби. После выпуска, чтобы не беспокоить родных, молодой человек даже устроился барменом, а потом консультантом в магазин сантехники. Но часто опаздывал на смены, ведь до последнего сидел в студии. Когда Мухамеда уволили из-за того, что он постоянно пел, парень понял, музыка — точно его судьба. Его первый хит "Обманула" был готов уже через два месяца.

Фото © Instagram / thelimba

22-летний Рамиль Алимов, известный как Ramil', родился и вырос в Нижнем Новгороде, где в детстве ходил в музыкальную школу. После девятого класса парень поступил учиться на сварщика, но мечта о музыкальной сцене его не покидала. И уже в 2020 году его хит "Сияй" звучал отовсюду. Своей популярностью Рамиль обязан соцсетям. Юноша записывал сниппеты и выкладывал их в "Инстаграме", где на него и обратили внимание.

Рамиль Алимов. Фото © Instagram / ramilka_alimka

22-летнюю уроженку Саратова Дарью Шиханову знают под псевдонимом Дора. Девочка сама овладела музыкальными инструментами, не посещая школу искусств. В подростковом возрасте Дарья записывала песни и публиковала их в своей группе во "ВКонтакте", это и стало началом её публичной жизни. Первый концерт, альбом, а сейчас (спустя всего несколько лет) её хит "Втюрилась" на одном только Spotify прослушали почти 15 миллионов раз.

Дарья Шиханова. Фото © Instagram / mentaldora

Слава Марлоу (22 года) начал писать биты в 2015 году, но популярность ему принесло сотрудничество с Алишером Моргенштерном в конце 2019 года. Однако уже через несколько месяцев парень понял, что пора заняться сольной карьерой. Первым по-настоящему вирусным треком Славы стал "TikTok-челлендж". Всего под этот звук пользователи соцсети сняли больше 700 тысяч роликов. С тех пор количество хитов исполнителя сильно увеличилось. "Снова я напиваюсь", "Ты горишь как огонь", "Нет проблем" прочно въедаются в память.

Слава Марлоу. Фото © Instagram / slavamarlow

Просто Лера. Информацию о 20-летней девушке (вплоть до её настоящей фамилии) найти непросто. Исполнительница родилась в Минске, а музыка в её жизни появилась вместе с гитарой её отца-дальнобойщика. Первыми "тренировочными" песнями стали хиты "Кино". Каверы белоруска публиковала в Интернете, вскоре появились и треки собственного сочинения. Один из главных хитов Леры — "Лютики". С ним она выступала у Урганта, а запись включили на шоу "Музыкалити". Как раз в том выпуске, когда Долина разнесла всех современных исполнителей. Неожиданно песню Просто Леры певица оценила. Понравились и вокальные данные, и смысл композиции.

Фото © Instagram / prostolera___

25-летний Джахид Афраил оглы Гусейнли родом из Баку, Азербайджан, известен под псевдонимом Джони (Jony). Ещё несколько лет назад парень и не подозревал, что он будет известным. Отучившись шесть лет в университете на факультете международного бизнеса, парень пришёл к отцу и попросил разрешения заняться любимым делом — музыкой. Уже скоро Джони, выросший в Москве, выступал в небольших заведениях и делился каверами на популярные песни в своём инстаграме. Талант парня не мог остаться незамеченным, и он быстро покорил российский шоу-бизнес. А хиты Джони, серди которых "Комета", "Звезда", "Аллея", покорили сердца миллионов слушателей.