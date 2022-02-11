Сборная России по кёрлингу разгромила команду Дании на Олимпиаде в Пекине

Сборная России по кёрлингу одержала разгромную победу над командой Дании в четвёртом матче на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 10:2. Решающим стал пятый энд, в котором наша команда сумела выиграть сразу шесть камней и снять все вопросы о победителе.