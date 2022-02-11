НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его

Сборная России по кёрлингу разгромила команду Дании на Олимпиаде в Пекине

В пятом энде наша сборная сделала решающий задел, оторвавшись сразу на шесть камней.

11 февраля, 13:48

Фото на обложке. © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos

Сборная России по кёрлингу одержала разгромную победу над командой Дании в четвёртом матче на Олимпийских играх в Пекине.

Встреча завершилась со счётом 10:2. Решающим стал пятый энд, в котором наша команда сумела выиграть сразу шесть камней и снять все вопросы о победителе.

Новый старт Большунова и второй матч хоккеистов: Расписание седьмого дня Олимпиады в Пекине

Новый старт Большунова и второй матч хоккеистов: Расписание седьмого дня Олимпиады в Пекине

Добавим, что после четырёх встреч на счету сборной России две победы и ровно столько же поражений.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1