Сборная России по кёрлингу разгромила команду Дании на Олимпиаде в Пекине
В пятом энде наша сборная сделала решающий задел, оторвавшись сразу на шесть камней.
Фото на обложке. © Getty Images / Dean Mouhtaropoulos
Сборная России по кёрлингу одержала разгромную победу над командой Дании в четвёртом матче на Олимпийских играх в Пекине.
Встреча завершилась со счётом 10:2. Решающим стал пятый энд, в котором наша команда сумела выиграть сразу шесть камней и снять все вопросы о победителе.
Добавим, что после четырёх встреч на счету сборной России две победы и ровно столько же поражений.
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