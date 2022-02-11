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Глава ДНР заявил о желании видеть Украину в составе Союзного государства

При этом он подчеркнул, что будущее Незалежной зависит от того, насколько ей удастся избавиться от проявлений неонацизма, возникших там в последние годы.

11 февраля, 13:36
<p>Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/2273178912958111/photos/pb.100055157662251.-2207520000../3175308656078461/?type=3" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Команда Пушилина</a></p>

Фото © Facebook / Команда Пушилина

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин на брифинге для прессы заявил о желании в будущем видеть Украину в составе Союзного государства вместе с Белоруссией и Россией.

"Конечно, мы хотели бы видеть в итоге Украину в рамках Союзного государства с Россией и Белоруссией. Так это должно быть", — сказал Пушилин, отвечая на вопрос, каким в республике видят будущее государственного устройства Украины в случае её наступления на ДНР и ЛНР.

При этом он отметил, что это будет уже не государство Украина, а несколько иное образование, которое, вероятно, появится в случае возможной наступательной операции Незалежной. Однако Пушилин отказался давать какие-либо подробности или делать предположения, поскольку это могут по-разному интерпретировать оппоненты.

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Глава ДНР также добавил, что в республиках Донбасса задумываются о возможном будущем Украины. И, по его мнению, есть несколько вариантов развития событий: "некоторые более реальные, некоторые более желанные". При этом он подчеркнул, что будущее Украины зависит от того, насколько ей удастся избавиться от проявлений неонацизма, возникших там в последние годы.

"Мы говорим простые, понятные вещи в отношении мира, в отношении развития, в отношении сосуществования с Украиной, которое так или иначе нужно обговаривать. Или с тем, что останется от Украины в случае её необдуманных агрессивных действий в отношении Донбасса", — сказал Пушилин, добавив, что делает всё возможное для скорейшего наступления мира.

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А ранее глава ДНР предложил признать Украину террористическим государством на международном уровне. При этом Пушилин отметил, что в нынешней ситуации "двойных стандартов" обращаться с таким предложением можно только к России.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер

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