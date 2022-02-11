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"Не хочу опровергать небылицы": Сыровар Сирота ответил на обвинения супруги, что он "бросил её ни с чем"

Фермер дал понять, что оправдываться из-за выдвинутых против него обвинений не собирается, а откровения матери своих детей объяснил эмоциональным порывом.

11 февраля, 14:08
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/sirotaoleg/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sirotaoleg</a>, © VK / <a href="https://vk.com/id428198098?z=photo428198098_457242097/photos428198098" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Пелагея Сирота</a></p>

Фото © Instagram / sirotaoleg, © VK / Пелагея Сирота

Известный российский фермер Олег Сирота, который сейчас находится в бракоразводном процессе, прокомментировал слова своей жены Пелагии, которая ранее обвинила сыровара в том, что он оставил её без средств к существованию. Она рассказала, что несколько лет назад супруги заключили брачный контракт, по условиям которого в случае развода Пелагее ничего не достанется. В ответ Сирота выложил в Facebook примирительный пост, в котором объяснил, что Пелагею якобы захлестнули эмоции, потому что развод — "это непросто для всех сторон".

При этом фермер дал понять, что оправдываться и комментировать выдвинутые против него обвинения в алчности не собирается.

"Я не хочу опровергать всякие небылицы, которые появились в этой истории, никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял и не собираюсь от них отказываться", написал сыровар.

Сирота добавил, что благодарен супруге за годы совместной жизни и за детей. Они, по словам фермера, самое дорогое, что у него есть, и он всегда будет о них заботиться. А что до раздела имущества, то и здесь, как утверждает предприниматель, им с женой удалось прийти к общему решению.

"Мы с Пелагеей преодолели эмоции, ещё раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение: мы остаёмся родителями, и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями", отметил он.

"Мне очень страшно": Жена обвинила сыровара Олега Сироту в том, что он бросил её ни с чем

"Мне очень страшно": Жена обвинила сыровара Олега Сироту в том, что он бросил её ни с чем

Ранее сыровар Сирота раскрыл секреты своего удивительного похудения. Фермер, в частности, рассказал о тяжёлом разводе с женой и депрессии, которая настигла его из-за работы. Помимо этого, у него начались проблемы со здоровьем.

Авторы
Алексей Берковиц
Алексей Берковиц

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