"Не хочу опровергать небылицы": Сыровар Сирота ответил на обвинения супруги, что он "бросил её ни с чем"

Известный российский фермер Олег Сирота, который сейчас находится в бракоразводном процессе, прокомментировал слова своей жены Пелагии, которая ранее обвинила сыровара в том, что он оставил её без средств к существованию. Она рассказала, что несколько лет назад супруги заключили брачный контракт, по условиям которого в случае развода Пелагее ничего не достанется. В ответ Сирота выложил в Facebook примирительный пост, в котором объяснил, что Пелагею якобы захлестнули эмоции, потому что развод — "это непросто для всех сторон".

При этом фермер дал понять, что оправдываться и комментировать выдвинутые против него обвинения в алчности не собирается.

"Я не хочу опровергать всякие небылицы, которые появились в этой истории, никогда не отказывался от своих обязательств, всегда их выполнял и не собираюсь от них отказываться", — написал сыровар.

Сирота добавил, что благодарен супруге за годы совместной жизни и за детей. Они, по словам фермера, самое дорогое, что у него есть, и он всегда будет о них заботиться. А что до раздела имущества, то и здесь, как утверждает предприниматель, им с женой удалось прийти к общему решению.

"Мы с Пелагеей преодолели эмоции, ещё раз спокойно проговорили все недопонимания и нашли устраивающее всех решение: мы остаёмся родителями, и, надеюсь, нам хватит мудрости, чтобы остаться друзьями", — отметил он.