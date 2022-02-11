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Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом попросила на суде дать блогеру шанс

Мария отметила, что не хотела бы увидеть его за решёткой, поскольку он принёс личные извинения, нашёл в себе силы прийти к ней домой и посмотреть в глаза.

11 февраля, 14:12
<p>© Пресс-служба Пресненского суда</p>

© Пресс-служба Пресненского суда

Сегодня в Пресненском суде проходит повторное рассмотрение уголовного дела о ДТП в центре столицы в отношении блогера Эдварда Била. На заседании присутствует пострадавшая сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, которая заявила, что не имеет претензий к виновнику аварии. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, отказалась от претензий к блогеру. Видео © SHOT

"У меня к нему нет никаких претензий. Да, он совершил преступление. Но оно было совершено неумышленно, произошла глупая случайность из-за его безответственного поведения за рулём и, с другой стороны, такого же отношения власти. Он наказал сам себя, с прошлым приговором я была согласна", — сказала Артёмова на заседании суда, добавив, что просит дать ему шанс.

Она отметила, что не хотела бы увидеть Била за решёткой, поскольку он принёс личные извинения, нашёл в себе силы прийти к ней домой и посмотреть в глаза. По её словам, многие сравнивают это ДТП с аварией с участием актёра Михаила Ефремова, однако тот перед семьёй погибшего не извинился.

Пранкер Эдвард Бил рассказал, как пытался замять дело о ДТП в центре Москвы

Пранкер Эдвард Бил рассказал, как пытался замять дело о ДТП в центре Москвы

Также пострадавшая рассказала, что это не первое ДТП в её семье. До этого неприятность случилась с её матерью, вследствие чего та лишилась ноги. При этом Артёмова отметила, что родительница была для неё примером и дала шанс ей жить. Кроме того, по её словам, она получила от блогера компенсацию за автомобиль, которая была больше стоимости самой машины. И всех денег, которые ей выплатил Бил, хватает на жизнь, добавила пострадавшая.

Как сообщает источник с заседания суда, после её слов виновный в аварии блогер встал и ещё раз извинился перед Артёмовой.

Также известно, что в настоящее время Мария Артёмова продолжает работать консультантом в Госдуме. Однако её перевели на удалённый формат. По её словам, она не появлялась на работе уже 300 дней.

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом ответила, простила ли блогера

Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом ответила, простила ли блогера

Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.

Авторы
Николь Вербер
Николь Вербер
Кристина Марценюк

Кристина Марценюк

Ольга Притыкина
Ольга Притыкина

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