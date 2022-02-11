Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом попросила на суде дать блогеру шанс
Мария отметила, что не хотела бы увидеть его за решёткой, поскольку он принёс личные извинения, нашёл в себе силы прийти к ней домой и посмотреть в глаза.
© Пресс-служба Пресненского суда
Сегодня в Пресненском суде проходит повторное рассмотрение уголовного дела о ДТП в центре столицы в отношении блогера Эдварда Била. На заседании присутствует пострадавшая сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, которая заявила, что не имеет претензий к виновнику аварии. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.
Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, отказалась от претензий к блогеру. Видео © SHOT
"У меня к нему нет никаких претензий. Да, он совершил преступление. Но оно было совершено неумышленно, произошла глупая случайность из-за его безответственного поведения за рулём и, с другой стороны, такого же отношения власти. Он наказал сам себя, с прошлым приговором я была согласна", — сказала Артёмова на заседании суда, добавив, что просит дать ему шанс.
Она отметила, что не хотела бы увидеть Била за решёткой, поскольку он принёс личные извинения, нашёл в себе силы прийти к ней домой и посмотреть в глаза. По её словам, многие сравнивают это ДТП с аварией с участием актёра Михаила Ефремова, однако тот перед семьёй погибшего не извинился.
Также пострадавшая рассказала, что это не первое ДТП в её семье. До этого неприятность случилась с её матерью, вследствие чего та лишилась ноги. При этом Артёмова отметила, что родительница была для неё примером и дала шанс ей жить. Кроме того, по её словам, она получила от блогера компенсацию за автомобиль, которая была больше стоимости самой машины. И всех денег, которые ей выплатил Бил, хватает на жизнь, добавила пострадавшая.
Как сообщает источник с заседания суда, после её слов виновный в аварии блогер встал и ещё раз извинился перед Артёмовой.
Также известно, что в настоящее время Мария Артёмова продолжает работать консультантом в Госдуме. Однако её перевели на удалённый формат. По её словам, она не появлялась на работе уже 300 дней.
Напомним, ДТП с участием Эдварда Била произошло в Москве 1 апреля. Блогер на "ауди" выехал на встречку, где столкнулся с четырьмя автомобилями. В одном из них находилась сотрудница аппарата Госдумы, которая в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. В результате Пресненский суд Москвы приговорил Эдварда Била к двум годам ограничения свободы, лишив его водительских прав на три года. Лайф выяснил сумму компенсации, которую Эдвард Бил выплатил пострадавшей в ДТП.
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