Пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом попросила на суде дать блогеру шанс

Сегодня в Пресненском суде проходит повторное рассмотрение уголовного дела о ДТП в центре столицы в отношении блогера Эдварда Била. На заседании присутствует пострадавшая сотрудница аппарата Госдумы Мария Артёмова, которая заявила, что не имеет претензий к виновнику аварии. Об этом сообщает корреспондент Лайфа.

Мария Артёмова, пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом, отказалась от претензий к блогеру. Видео © SHOT

"У меня к нему нет никаких претензий. Да, он совершил преступление. Но оно было совершено неумышленно, произошла глупая случайность из-за его безответственного поведения за рулём и, с другой стороны, такого же отношения власти. Он наказал сам себя, с прошлым приговором я была согласна", — сказала Артёмова на заседании суда, добавив, что просит дать ему шанс.

Она отметила, что не хотела бы увидеть Била за решёткой, поскольку он принёс личные извинения, нашёл в себе силы прийти к ней домой и посмотреть в глаза. По её словам, многие сравнивают это ДТП с аварией с участием актёра Михаила Ефремова, однако тот перед семьёй погибшего не извинился.

Также пострадавшая рассказала, что это не первое ДТП в её семье. До этого неприятность случилась с её матерью, вследствие чего та лишилась ноги. При этом Артёмова отметила, что родительница была для неё примером и дала шанс ей жить. Кроме того, по её словам, она получила от блогера компенсацию за автомобиль, которая была больше стоимости самой машины. И всех денег, которые ей выплатил Бил, хватает на жизнь, добавила пострадавшая.

Как сообщает источник с заседания суда, после её слов виновный в аварии блогер встал и ещё раз извинился перед Артёмовой.