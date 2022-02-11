"Забыла дома свои манеры": Пользователи Twitter обвинили Трасс в нарушении этикета на встрече с Лавровым
Посланница Лондона села в лужу на переговорах в Москве, грубо перебив переводчика. Пользователи соцсетей, в том числе из Великобритании, ей этого не простили.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс. Фото на обложке © ТАСС / Пресс-служба МИД РФ
На пресс-конференции по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс произошёл конфуз: гостья из Лондона начала говорить, не дав переводчику закончить фразу собеседника. Российская сторона не стала акцентировать внимание на досадной оплошности госпожи Трасс, но не иностранные пользователи Twitter. Видео, на котором британский министр перебивает переводчиков, многие сочли доказательством непрофессионализма Трасс, сообщают РИА Новости.
#LizTruss was in #Russia and spoke to Lavrov on the International Day of Diplomats - however she happened to mention this whilst a translator was still speaking.— Imranbristol (@Imranicus) February 11, 2022
Very undiplomatic just like her predecessor.#JohnsonOut18#JohnsonOut17 #Liz#Truss#TrussOut #FollowBackFriday pic.twitter.com/xDSB3RidCv
"Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, но ещё и забыла дома свои манеры", — упрекнули госпожу Трасс в Twitter.
"Это не отсутствие манер, а обычное хамство", — считает один из пользователей.
"Кажется, у нас теперь проблемы. А можно было найти и послать туда хоть одного компетентного политика?" — парирует третий.
Под знаком "слепой ярости": Для чего глава британского МИД Лиз Трасс устроила дипломатический скандал
Напомним, что это не единственная оплошность европейского политика, которая была допущена в ходе переговоров. Лайф уже рассказывал, как глава МИД России Сергей Лавров во время встречи спросил британскую коллегу Лиз Трасс, признаёт ли Лондон суверенитет России над воронежским и ростовским регионами. На это Трасс ответила: "Великобритания никогда не признает суверенитет России над этими областями". В результате пришлось вмешаться послу Великобритании Деборе Броннерт, которая пояснила, что и Ростовская, и Воронежская области — исконно российские территории. Позже Трасс объяснилась за конфуз с "нероссийскими" Воронежем и Ростовом.
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