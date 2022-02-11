"Забыла дома свои манеры": Пользователи Twitter обвинили Трасс в нарушении этикета на встрече с Лавровым

На пресс-конференции по итогам переговоров министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с главой МИД Великобритании Элизабет Трасс произошёл конфуз: гостья из Лондона начала говорить, не дав переводчику закончить фразу собеседника. Российская сторона не стала акцентировать внимание на досадной оплошности госпожи Трасс, но не иностранные пользователи Twitter. Видео, на котором британский министр перебивает переводчиков, многие сочли доказательством непрофессионализма Трасс, сообщают РИА Новости.

#LizTruss was in #Russia and spoke to Lavrov on the International Day of Diplomats - however she happened to mention this whilst a translator was still speaking.



Very undiplomatic just like her predecessor.#JohnsonOut18#JohnsonOut17 #Liz#Truss#TrussOut #FollowBackFriday pic.twitter.com/xDSB3RidCv — Imranbristol (@Imranicus) February 11, 2022

"Она не только не знает, какие города находятся в России, а какие на Украине, но ещё и забыла дома свои манеры", — упрекнули госпожу Трасс в Twitter.

"Это не отсутствие манер, а обычное хамство", — считает один из пользователей.

"Кажется, у нас теперь проблемы. А можно было найти и послать туда хоть одного компетентного политика?" — парирует третий.