Историк моды Катаев объяснил, что может означать брошь Набиуллиной в виде весов

Историк моды Григорий Катаев в беседе с Лайфом рассказал, что может означать брошь главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в виде весов, которую она надела на пресс-конференцию после повышения ставки до 9,5%.

"Насколько я знаю, это очередное повышение ключевой ставки и буквально осенью уже повышали её. Интерпретировать весы можно как равновесие. Возможно, это означает, что где-то прибывает, а где-то убывает", — сказал эксперт.

По словам Катаева, выбор такой броши может подчёркивать взвешенность сегодняшнего решения или подтвердить, что оно было принято неслучайно. При этом эксперт отметил, что занимается винтажными украшениями, добавив, что Набиуллина выбрала крайне редкий вариант.