Историк моды Катаев объяснил, что может означать брошь Набиуллиной в виде весов
По словам эксперта, выбор такого украшения может подчёркивать взвешенность сегодняшнего решения или подтвердить, что оно было принято неслучайно.
Скриншот © Youtube / Банк России
Историк моды Григорий Катаев в беседе с Лайфом рассказал, что может означать брошь главы Банка России Эльвиры Набиуллиной в виде весов, которую она надела на пресс-конференцию после повышения ставки до 9,5%.
"Насколько я знаю, это очередное повышение ключевой ставки и буквально осенью уже повышали её. Интерпретировать весы можно как равновесие. Возможно, это означает, что где-то прибывает, а где-то убывает", — сказал эксперт.
По словам Катаева, выбор такой броши может подчёркивать взвешенность сегодняшнего решения или подтвердить, что оно было принято неслучайно. При этом эксперт отметил, что занимается винтажными украшениями, добавив, что Набиуллина выбрала крайне редкий вариант.
"Если ещё с древней мифологи начинать, то весы обозначают взвешивание всех за и против. И это древний артефакт человечества, так как весы мы используем ещё с древних времен", — заключил историк моды.
Напомним, начиная с марта 2021 года ЦБ постепенно повышал ключевую ставку. Например, 23 июля на 100 б.п. — до 6,5% годовых, а 10 сентября она была повышена на 0,25 п.п. — до 6,75% годовых. В конце октября ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%, а 17 декабря — до 8,5% годовых. Сегодня Банк России увеличил показатель на один процентный пункт — до 9,5%.
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